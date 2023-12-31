Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow АЗС обновили цены на бензин и автогаз — какая ситуация на рынке arrow

АЗС обновили цены на бензин и автогаз — какая ситуация на рынке

31 декабря 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на бензин, ДТ и автогаз в Украине на 31 декабря — сколько стоит топливо на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на воскресенье, 31 декабря. В частности, автомобильный газ в крупных сетях АЗС за месяц потерял 20% и в последний день 2023 года стоит 29,7 грн/л.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 31 декабря вас интересует больше всего:

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 31 декабря

Цены на горючее на АЗС 31 декабря

По информации мониторингового портала, 31 декабря в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

  • A-95+ — 54,5 грн/л;
  • А-95 — 51,3 грн/л;
  • А-92 — 48,4 грн/л;
  • дизтопливо — 51,3 грн/л;
  • автомобильный газ — 29,7 грн/л.

Неделю назад

  • бензин A-95+ — 54,5 грн/л,
  • А-95 — за 51,3 грн/л,
  • А-92 — за 48,7 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизтопливо — за 51,5 грн/л,
  • автогаз — 30,6 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 31 декабря

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 31 декабря

31 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
  • На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на АЗС RLS — 46,4 грн/л.  
  • Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л.  

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 грн/л, а на Shell стоит 29,47 грн/л.

Больше об авто

Напомним, исследование американских ученых показало, что электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) проезжают меньше километров в год по сравнению с их бензиновыми аналогами, в том числе гибридами. Вероятно, эта разница возникла из-за того, что владельцы электрокаров используют их в качестве дополнительных транспортных средств.

Также мы рассказали, в чем главное преимущество гибридных авто — значительная экономия топлива. Несмотря на эту причину, благодаря которой гибриды продолжают набирать популярность, у них есть серьезные недостатки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме