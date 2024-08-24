33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Український прапор на тлі Батьківщини-Матері. ФОТО: president.gov.ua

В этом году нашей стране исполняется 33 года. Каждый из них — это уроки, испытания, опыт и события, благодаря или вопреки которым формировалась независимость. Мы решили посмотреть, как за эти годы изменились условия жизни, экономика и население. И, конечно, мы верим в то, что лучшие годы еще впереди!

С чего все начиналось

Свой путь к независимости Украина начала с экономическими показателями, которым позавидовали бы не только другие республики Союза, но и некоторые европейские страны. На тот момент мы занимали 60-е место в мире по ВВП на душу населения (6403 долл.) среди 250 государств, опережая Мексику, Польшу, Азербайджан, Беларусь.



Активнее всего были развиты топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, машиностроение и военно-промышленный комплекс. Было все: сеть научных и промышленных предприятий, одно из наиболее развитых в Союзе сельское хозяйство, разведанные запасы газа — кстати, третьи по объемам в Европе.



Что же касается промышленного производства, то Украина вообще входила в двадцатку, если не в десятку мировых лидеров. И это несмотря на то, что 65–70% мощностей составляло производство незавершенного цикла.



Торговый флот водоизмещением свыше 6 млн тонн по праву считался мощнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире. Он обеспечивал перевозки внешнеторговых грузов и грузов иностранных владельцев в бассейне реки Дунай, а также на порты Черного, Средиземного, Красного морей, Юго-Восточной Азии, Западной и Северной Европы, обслуживал внутренние и океанские линии.



Украина имела достаточное количество научных, инженерных и управленческих кадров, которые позволяли содержать третий ядерный потенциал в мире. В 1991 году страна располагала 1240 ядерными боеголовками, 133 стратегическими ракетами РС-18, 46 стратегическими ракетами РС-22, 564 крылатыми ракетами для бомбардировщиков и около 3 тыс. единиц тактического ядерного оружия.



Наконец, в 1991 году страна входила в тройку мировых лидеров по производству самолетов. Здесь выпускалось полтора десятка моделей, в том числе мировой сверхгигант Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн. Но эта слава быстро ушла. Уже спустя год украинцев ждала нищета и долгий путь к настоящей независимости. Апогеем которого стала полномасштабная война.

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Уровень жизни

33-летний путь перехода Украины к демократической рыночной экономике не был гладким и легким. Было много взлетов и падений, внезапных остановок и разворотов, энтузиазма и отчаяния. По данным МВФ, Украина занимает последнее место в рейтинге ВВП на душу населения в Европе с показателем 5,6 тыс. долл. в 2024 году.



Но это абсолютные цифры. Если же смотреть на более точный показатель ВВП на душу населения, скорректированный на уровень инфляции, то по данным World Bank, уровень жизни украинцев сегодня примерно такой же, как и 33 года назад.





Но, достичь уровня 1991 года пока не удалось. Так, если в 1991 году ВВП на душу населения составлял 2 835 долл. (в ценах 2015 года), то в 2024 году - 2207 долл. Ближе всего к уровню 1991 года Украина подбиралсь в 2008, 2013 и 2021 годах. Но каждый раз росту благосостояния мешали экономические кризисы, оккупация Крыма и части Донбасса, а затем полномасштабная война с РФ.

Доходы и зарплата

Еще одним показателем уровня жизни может служить средняя зарплата, которая в украинской СРСР в 1991 году составляла 249 рублей. В 1992 году, когда советские рубли сменили карбованцами, средняя зарплата составляла 6,5 тыс. карбованцев.







На тот момент всего 31,3 доллара. А в следующем, 1993 году, в стране разразился кризис. Зарплаты украинцев исчислялись миллионами, но в долларах они едва ли достигали 30 долл. В целом из-за резких скачков курса и цен оценить уровень зарплат в то время достаточно сложно. В 1996 году, когда официально валютой стала гривня, средний уровень зарплат составлял 126 грн. Или 71,5 долл. С того времени в долларовом эквиваленте, хоть и с переменным успехом, зарплаты росли. Уже в 2013 году средний уровень зарплат превысил 400 долл., после чего упал почти в два раза в 2015-ом. А рекордные значения были зафиксированы в 2021.

Тогда средние зарплаты впервые превысили 500 долл. Но из-за войны и сокращения производства снова снизились. Хоть и не сильно. В 2024 году средняя зарплата украинца составляет 463,5 долл. Для сравнения, в соседней Польше – 2 тыс. долл.

Курс доллара и инфляция

Курс доллара в Украине, к сожалению, тоже растет. Самой стабильной гривня была с 2000 по 2008 годы – курс колебался в пределах 5,05-5,44 за доллар. Затем "эпоха доллара по 5" закончилась и курс вырос до 8 грн за доллар. После евромайдана и оккупации части территорий РФ в 2014-м доллар стоил 11,89 гривен.



Но уже в следующем году украинская валюта резко подешевела – до 21,84 за доллар. Сейчас же за доллар просят более 40 грн.



Хотя в Украине растет средняя зарплата, одновременно растут и цены. Худшие времена в этом плане Украина пережила в самом начале своей независимости. Тогда крах украинской промышленности, лишенной государственных заказов, стал причиной гиперинфляции — в бюджет не с кого стало собирать налоги, притом, что частники-коммерсанты предпочитали вообще никаких налогов не платить. А единственным источником пополнения казны был печатный станок. Особенно он развернулся после того, как в январе главой Национального банка стал Виктор Ющенко. Если общая денежная масса на начало года достигала 1 трлн крб, то к его концу было напечатано еще 1,5 трлн крб. В итоге 1993 год запомнился рекордным за всю историю независимости Украины индексом инфляции — 10 260%.

Если на начало года буханка ржаного хлеба стоила в среднем 33 крб, то к его завершению хлеб подорожал до 2000 крб. Единственный способ сохранить заработанное украинцы видели в переводе своих сбережений в доллар и другую "крепкую" валюту. Тогда же и заработал валютный рынок, а вместе с ним появился и черный рынок. Сейчас же, даже несмотря на войну, инфляция в Украине умеренная. Пик был зарегистрирован только в 2022 году - 26,6%. Но уже в 2023 году она сократилась до 5%, а в 2024 - и того меньше - 4,3%.

Стоимость коммунальных платежей

Еще одна больная тема для украинцев – стоимость коммунальных услуг. Особое внимание всегда было приковано к ценам на газ. В 1996-1999 годах кубометр газа стоил 0,11 гривен, в 2000-2005 годах – 0,17 грн. Затем был период цены 0,31 гривен за кубометр, 0,48 гривен и 0,72 грн. В 2014 году газ стоил 1,09 грн за кубометр, а уже в следующем году цена подскочила до 7,19 грн. Самая высокая цена на газ для населения была в начале 2019 года – 8,55 грн за кубометр. Сейчас же украинцы платят в среднем 7.96 грн.







Цена электроэнергии до последнего времени росла не так резко, как цены на газ. Но война внесла свои коррективы. С 2022 года, на фоне разрушения энергетической инфраструктуры, тариф на свет поднялся в 2,5 раза и составляет 4,68 грн за кВт. А меньше всего украинцы платили за свет в 1998-1999 годах – киловатт стоил всего лишь 0,1 гривен.

Внешний долг

В момент обретения независимости Украина долга не имела. Но в силу финансовых вызовов молодое государство практически сразу было вынужденно обратится к международным кредиторам, что привело к стремительному накоплению долга.



Только за 1995 год внешний долг увеличился на 3,2 млрд. долл. В 1997 году Международные финансовые институты стали основным источником ссудных ресурсов, а кредиты от правительств других стран продолжали оставаться значительным долговым бременем. Таким образом, долг Украины достиг в 2000 году $15,2 млрд или 48,8% ВВП страны. После периода накопления долгов и финансовых затруднений в 90-х, в 200-х годах Украина смогла снизить свой государственный долг до ВВП до 12% в 2007 году. Высокая конъюнктура мировых цен на сырье стала решающим фактором, способствовавшим экономическому росту Украины.



Рост экспорта, особенно в металлургии и машиностроении, помог увеличить государственные доходы и уменьшить потребность во внешнем кредитовании. Но успех был не долгосрочным. Отсутствие инвестирования в переоснащение основных средств привело к потере конкурентоспособности и рост был сведен на нет. А финансово-экономический кризис 2008 года, внутренний кризис 2014 года и полномасштабная война заставили Украину снова наращивать долги.





По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,2 трлн грн, или 152,2 млрд долл.

Население тает..

Еще одна боль — это демография. Если в 1991 году население Украины составляло 52,1 млн человек, то по состоянию на январь 2014 года численность населения Украины составляла 45,2 млн человек, в начале 2022-го — 41 млн человек. Сколько украинцев осталось на середину 2024 года точно сказать невозможно. Ведь переписи никто не ведет.

Тем не менее по данным ООН, более 6,5 млн украинцев бежали со страны после начала войны в 2022 году. Соответственно по данным ООН население Украины составляет порядка 37 млн человек. При этом, как прогнозируют в Институте демографии и социальных исследований, к концу 2033 года украинцев останется не более 35 млн. Более долгосрочные прогнозы совсем не оптимистичны. К 2100 году население Украины может и вовсе сократится до 15,3 млн человек, считают в ООН.

Перспективы

Первые 33 года независимости экономика страны находилась под постоянным давлением кризисов и рыночных трансформаций. Но это не помешало ей добиваться успехов в ряде отраслей.

Самое значимое — это рост платежеспособности населения и финансовая стабильность, которая наблюдается даже во время полномасштабной войны. Но есть и проблемы, которые могут эту ситуацию пошатнуть.

Среди них — разрушенная промышленность, нехватка энергоресурсов, сокращения экспорта, дефицит бюджета и, конечно же, затяжная и изнурительная война. Все это, как считают в МВФ, будет негативно влиять на экономику страны в ближашее время.

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