Реєстрація на допомогу від UNHCR: хто і де може подати заявки

Жінка з дітьми, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року у низці населених пунктів однієї з українських областей буде здійснюватися реєстрація на грошову допомогу від UNHCR Ukraine, що є предстанивцтвом Агенції ООН у справах біженців. Для цього громадяни повинні відповідати вимогам програми та мати при собі вичерпний список документів.

Про те, хто і де зможе подати заявку, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна фіндопомога від UNHCR влітку

За інформацією організації, у липні цього року UNHCR Ukraine засередила свою діяльність на Вінницькій області. Очікуються виїзди мобільних груп UNHCR Ukraine у наступні населені пункти:

Томашпіль;

Тульчин;

Вендичани;

Ольгопіль;

Городківка;

Козятин.

Отримати допомогу запрошують кілька категорій громадян. А саме:

ВПО (за попередні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю/обстріли/обов’язкову евакуацію; Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхпли через війну; Громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду через воєнні дії, а повернення відбулося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для категорій 2 та 3 є також:

дохід кожного члена домогосподарства не повинен перевищувати 8 300 грн за місяць;

врахують на право на виплати близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, і наявність вразливості.

Також громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували виплати від інших організацій, однак з того часу минуло три місяці.

Заявники зможуть оформити один із видів виплат: 10 800 та 12 300 грн.

Правила реєстрації та необхідні документи для отримання виплат

Як повідомили в організації, прийом громадян буде відбуватися за попередніми записами. Для цього необхідно заповнити електронну форму.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних.

"Вам у телефонному режимі повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

Заявники повинні зібрати такий пакет документів (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідку ВПО (документ про підтвердження переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки (IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Важливо, щоб упункті реєстрації були присутні всі члени родини. Для маломобільних осіб та дітей до трьох років реєстрація можлива за оригіналами документів та наявності меддовідки.

Остаточне рішення щодо отримання допомоги ухвалюватиме фахівець фонду після особистої співбесіди.

Отримати консультацію щодо реєстрації та умов програми можна за номером телефону: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що благодійний фонд "Рокада" відкрив прийом заяв на разову фіндопомогу у Чернігівській області. Зокрема, виплати зможуть оформити домогосподарствп, у складі яких є люди з інвалідністю та пенсіонери. Одноразова виплата не перевищуватиме суму у 10 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що деякі громадяни можуть отримати допомогу на підготовку до опалювального сезону. Вразливим категоріям надудуть 19 400 грн на тверде пічне паливо. Оформити виплати можуть непрацездатні пенсіонери та люди з інвалідністю у Сумах. Реєстрація буде доступна до 17 серпня 2026 року.