Продажі PlayStation 5 різко скорочуються по всьому світі

Людина купує PlayStation 5. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Представники японської технологічної компанії Sony нещодавно наголосили на великій популярності ігрової платформи PlayStation 5. Втім, ця заява прозвучала на тлі поганих продажів ігрової консолі, які продовжують падати.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, у Sony прогнозують зниження продажів PS5 на 18 мільйонів одиниць у поточному фінансовому році. Минулого року продажі не досягли мети у 21 мільйон одиниць. Наразі ігровий сектор стикається з великими витратами на розробку ігор та слабким зростанням галузі. Компанії починають звільняти співробітників та закривати проєкти.

Цього року у Sony невеликий портфель ігор, але однією яскравою плямою стала Helldivers 2. Гру було продано тиражем понад 12 мільйонів копій з моменту запуску в лютому.

"Наразі ігри-сервіси, які пропонують безперервний геймплей, що постійно оновлюється, випускаються одночасно у версіях для PS5 та ПК", — сказав генеральний директор Sony Interactive Entertainment та президент PlayStation Studios Герман Хюльст.

Sony найбільш відома своїми сюжетнмми іграми на одного користувача. Цього місяця компанія випустила ПК-версію Ghost of Tsushima, яка вперше вийшла у 2020 році.

Нагадаємо, Electronic Arts оголосила про скорочення штату співробітників. Компанія скоротить близько 5% працівників. Таким чином робочі місця втратять понад 650 працівників.

Також ми писали, що американський видавець, розробник та дистриб'ютор комп'ютерних ігор Take-Two Interactive збирається звільнити приблизно 5% своїх працівників, або близько 600 співробітників.