ПриватБанк пообіцяв знижки на пальне: як зекономити 6 грн на кожному літрі

АЗС, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Упродовж трьох місяців державна фінустанова "ПриватБанк" реалізовуватиме програму з надання миттєвих знижок на пальне для власників деяких карт. Зокрема, у мережі "Укрнафта" можна буде отримати 6 грн/л дисконту на бензин.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресцентр банку.

За яких умов ПриватБанк обіцяє знижки на пальне

Як зазначають у держфінустанові, до 13 жовтня поточного року у власників картки Mastercard Business від ПриватБанку є можливість отримати знижки на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на автозаправних станціях "Укрнафта".

"Заправляйте бізнес у плюс із Mastercard на Ukrnafta з 13 липня 2026 до 13 жовтня 2026 року. Знижки на пальне в разі оплати карткою Mastercard Business", — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, банк надасть такі миттєві знижки на пальне під час оплати бізнес-карткою Mastercard від ПриватБанку в мережі "Укрнафта":

6 грн за літр — під час купівлі бензину;

3 грн за літр — під час заправки дизелем;

1 грн за літр — під час придбання автогазу.

Водночас, передбачений ліміт на використання знижки на одного клієнта — не більш ніж 200 літрів за місяць.

Як стати учасником акції від ПриватБанку

Спеціальної реєстрації в акції не вимагають. У ній зможуть брати участь бізнес-картки Mastercard від Привату: "Ключ до рахунку" або "Корпоративна картка". Для того, щоб долучитися до акційної програми, необхідно виконати кілька кроків:

Відкрити мобільний застосунок UKRNAFTA. Перед здійсненням оплати за пальне необхідно просканувати картку лояльності (відобразиться на головному екрані); Розрахуватися за пальне бізнес-карткою Mastercard від Привату; Отримати автоматично миттєву знижку.

Ті, хто не мають картки Mastercard Business, можуть відкрити Digital картку онлайн у "Приват24 для бізнесу". Для цього потрібно:

на порталі у розділі "Бізнес-картки" натиснути на "Нова картка";

у застосунку (Android, iOS): у меню "Послуги" перейти у "Бізнес-картки", натиснути "Замовити".

Також доступний традиційний варіант замовлення пластикової картки через відділення. Її можна потім буде додати до рахунку через "Приват24 для бізнесу".

Знижку нададуть автоматично після сканування QR-коду із застосунку UKRNAFTA та оплати карткою Mastercard Business.

Водночас, пропозиція не діє на купівлю пального в паливний гаманець застосунку та на розрахунки біля колонки з послугою NaftaPAY.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПриватБанк надав можливість клієнтам оформити кешбек на грошові перекази за телефоном у застосунку "Приват24" з карткою Visa. Банк здійснить останній етап розіграшу. Зокрема, мінімально можна отримати компенсацію у 1 000 грн, а а максимально — 3 000 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що власники преміальних карток Mastercard від Привату можуть скористатися знижками на поїздки. Зокрема, значно дешевше обійдеться сервіс виклику авто "Uklon". Учасники програми отримають до 50% знижки. Така акція діятиме до 15 вересня цього року.