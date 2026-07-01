Право на пенсію: кому держава платить десятикратну суму

Перехожі на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні деякі громадяни, які працюють у державних закладах, мають необхідну кількість страхового стажу та стаж на відповідних посадах, можуть отримати виплату у розмірі десяти пенсій. На таку преференцію від держави можна розраховувати тим, хто вперше виходить на "заслужений відпочинок".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на десятикратну пенсію в Україні

Згідно з інформацією ПФУ, претендувати на одноразову виплату, що дорівнює десяти місячним пенсіям, можуть тільки працівники деяких сфер.

Відповідне питання регулює закон №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він передбачає виплату одноразової грошової допомоги у разі виходу на пенсію за віком працівникам бюджетної сфери.

Нарахування допомоги у розмірі десяти місячних пенсій мають право ті, хто на дату досягнення пенсійного віку:

продовжував працювати у державному/комунальному закладі на посаді, що передбачає пенсію за вислугу років;

наявна необхідна кількість страхового стажу за відповідною посадою: для чоловіків щонайменше 35 років, для жінок — 30 років;

до цього не надавався жоден вид пенсії.

В основному претендувати на такі виплати можуть:

працівники освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення;

спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу — члени збірних команд;

артисти театрально-концертних закладів.

До стажу зараховують роботу саме в тих державних, комунальних установах і на посадах, які прописані у постанові Кабінету міністрів №909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соцзахисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Згідно з правилами, спеціальний стаж обчислюють на основі даних трудової книги, де вказані періоди роботи та займані посади та інформації, наявної в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Орім того, за необхідності, ПФУ може долучати додаткові документи. Зокрема, може допускатися підсумування періодів трудової діяльності, що дають право на пенсійну виплату за вислугу років.

Суму допомоги для таких працівників визначають, виходячи з розміру місячної пенсії, обчисленої на дату її призначення, і виплачуватиметься тільки один раз. Її не оподатковують та фінансують з Державного бюджету.

Як оформити нарахування пенсії

Громадяни мають підготувати повний пакет документів, що підтвердять право на виплату:

Заяву про оформлення пенсії за віком із зазначенням про нарахування допомоги. Паспорт громадянина та ідентифікаційний код (оригінали, копії). Трудова книга та інші документи, що підтвердять стаж роботи (довідки з місць роботи, що підтверджують спецстаж у відповідних закладах та посадах). Довідка з місця роботи на дату звернення, якщо людина продовжує працювати на дату досягнення пенсійного віку.

Документи можна подати у будь-який терорган ПФУ незалежно від місця проживання.

ПФУ має перевірити факт спецстажу, відповідність посаді та формі власності закладу, а також інформацію про неотримання інших видів пенсій. Рішення мають ухвалити упродовж 10 днів з дати надходження заяви.

У разі виконання всіх умов ПФУ призначить грошову допомогу.

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