Право на доплати до пенсій: які суми нараховують тим, кому 70+

Жінка похилого віку у колі людей, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили перелік доплат, які можуть призначити до пенсії для громадян, яким виповнилось 70 років і більше. Додаткові суми можна отримати, дотримуючись визначених законодавством рекомендацій.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

Кому передбачені компенсаційні доплати до пенсій

За даними ПФУ, громадяни, яким виповнилось 70 років і більше, мають право на щомісячну компенсаційну виплату в розмірі:

до 300 грн — віком від 70 — 75 років;

до 456 грн — віком від 75 — 80років;

до 570 грн — старше 80 років.

Головною умовою є дотримання щомісячного розміру пенсійних виплат, що не перевищує 10 340 грн, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячних компенсацій. Якщо сума виявиться більшою, то відповідні доплати не призначать.

Компенсаційні виплати громадянам, які досягли 70,75 чи 80 років встановлюють і виплачують з дати досягнення вказаного віку, незалежно від:

типу пенсії;

закону, згідно з яким її було призначено;

тривалості страхового стажу;

факту наявності роботи.

Які ще бувають доплати для пенсіонерів, яким 70+

Окрім того, надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків для осіб:

Яким виповнилося 80 років і яким нараховують пенсію, призначену відповідно до закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", та мають стаж 20/25, якщо сума не досягає 4 213 грн; Віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію за віком і мають страховий стаж 30/35 років, а виплата не досягає 4 050 грн; Віком до 70 років, які мають стаж 30/35 років, а пенсія не досягає 3 725 грн.

Таким громадянам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до вказаного розміру.

Також, якщо в пенсіонерів, які досягли 70 років, страховий стаж не дотягує до 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, то доплату до пенсії встановлюють в розмірі, пропорційному до наявного стажу, виходячи з розміру 4 050 грн.

Водночас сума пенсійної виплати за наявності стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і вище, не може бути нижчою за 4 213 грн, а в громадян, яким від 75 до 80 років, не може бути меншою за 4 050 грн.



Раніше Новини.LIVE розповідали, як виплачують пенсію у разі зміни групи інвалідності. За інформацією ПФУ, за нормами законодавства, у разі встановлення інвалідності нижчої групи, виплата за попередньою групою має надходити до кінця місяця, коли було змінено групу. Якщо ж людина не прийшла на повторний огляд, о виплату можуть взагалі припинити.

Ще Новини.LIVE писали про можливість оформлення додаткових виплат для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років, та потребують стороннього догляду. Правила передбачають надання таким особам надбавки до пенсії у 40% від розміру прожиткового мінімуму. Проте право на неї може виникати на основі наявності спеціальної довідки за результатом медичного огляду.