Право на 100% компенсації зарплати: кому урізали суму лікарняних

Лікарка у кабінеті, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні право призначення допомоги з тимчасової непрацездатності здебільшого залежить від наявного обсягу страхового стажу працівників, а окремим категоріям громадян у розмірі 100% середньої заробітної плати без вимоги до стажу. Проте в деяких випадках працівникам більше не компенсуватимуть повний обсяг зарплати під час нарахування лікарняних у 2026 році.

Про те, які зараз діють норми законодавства, розповідають Новини.LIVE.

Які правила нарахування лікарняних в Україні

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), працівники можуть розраховувати на виплату лікарняних тільки за умови достатньої кількості відпрацьованих років та страхового стажу. Сума залежить від кількості стажу у відсотках від середньої заробітної плати. Якщо громадянин накопичив:

3 роки стажу — отримає 50% зарплати;

від 3 до 5 років — нарахують на 60% зарплати;

від 5 до 8 років — призначать 70% зарплати;

більш ніж 8 років — виплатять 100% зарплати.

Законом передбачено, що деякі групи громадян мають право на повну оплату лікарняного навіть за меншого розміру страхового стажу.

Держава компенсовує час перебування на лікарняному у розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу:

Працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія.City — у розмірі зарплати або доходу, з яких сплачувалися страхові внески; Особам, віднесеним до 1–3 категорій постраждалих через Чорнобильську катастрофу; Одному з батьків або особі, яка їх замінює, під час догляду за хворою дитиною до 14 років, яка постраждала внаслідок катастрофи на ЧАЕС; Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також членам родин загиблих ветеранів війни та загиблих захисників; Особам, у яких є статус жертв нацистських переслідувань; Громадянам, реабілітованим за законодавством про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Хто втратив право на 100% компенсації

У 2026 році запрацювали нові правила щодо надання допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу для деяких громадян.

Згідно з з новим підходом, з 26 січня цього року втратила чинність норма, що дозволяла донорам отримувати лікарняні у повному розмірі середньої зарплати без стажу.

Ті громадяни, які набули відповідного права до змін, зможуть користуватися наданими раніше правами у питанні виплати лікарняних у розмірі середньої зарплати лише протягом одного року після донації крові або її компонентів у передбачених законом обсягах.

Під час процедури оформлення заяви для фінансування страхових виплат роботодавець має обов’язково вказати відповідну категорію застрахованої особи, якщо лікарняні виплачуватимуться із застосуванням пільги.

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