Комунальні пільги: хто з осіб з інвалідністю може отримати допомогу

Газова плита, гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання допомоги для низки категорій громадян у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відомо, чи можуть претендувати на відповідну фінансову підтримку громадяни з інвалідністю, отриманою через загальне захворювання.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Безоплатної правничої допомоги.

Хто з осіб з інвалідністю І групи може отримати пільги

Як повідомили юристи, норми українського законодавства не передбачають надання в автоматичному порядку пільг на оплату житла та комунпослуг особам з інвалідністю, отриманою через загальну хворобу. Водночас місцева влада власними програмами може надавати додаткову підтримку для малозабезпечених та вразливих категорій громадян з місцевого бюджету.

Зокрема, громадянам з інвалідністю І групи без загального захворювання не передбачені пільги на комунпослуги. Для них доступна можливість оформлення субсидії за загальними правилами.

Водночас, на посилену підтримку у вигляді пільг можуть розраховувати ті, хто належить до особливих категорій, зокрема ветерани, ліквідатори ЧАЕС, жертви нацистських переслідувань.

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За інформацією Міністерства у справах ветеранів, громадянам з інвалідністю через війну І-ІІІ груп передбачена 100% знижка на:

житло (норма — 21 кв. м на одного жителя та додатково 10,5 кв. м на родину);

газ, електричну енергію, воду, скраплений балонний газ (не більше за середні норми);

паливо для будинків, де відсутнє центральне опалення.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС першої категорії та членам їхніх родин передбачені 50% знижки на оплату житла, послуги ЖКГ та паливо, проживання в гуртожитку.

Для жертв нацистських переслідувань також передбачене право на 100% знижку на житлово-комунальні послуги.

Призначення пільг для таких категорій громадян можливе за наявності відповідних документів та посвідчень щодо відповідних категорій.

Чи передбачені пільги для людей з інвалідністю ІІ групи

Для громадян з інвалідністю ІІ групи закон не гарантує пільги на комунальні послуги, проте така група людей наділена правом на пріоритетне отримання житла у разі наявності зв’язку інвалідності з виробничими травмами чи військовою службою.

Передбачена можливість отримання субсидії на комунальні послуги. Таким чином, базовим механізм зменшити витрати під час оплати житлово-комунальних послуг є житлова субсидія.

Яка допомога доступна для осіб з інвалідністю ІІІ групи

Громадянам з ІІІ групою інвалідності також не передбачені пільги на оплату комунальних послуг, а є право оформити субсидію на загальних умовах для зменшення витрат на комуналку.

Водночас, такий формат підтримки також вимагає дотримання низки умов. А саме:

Для оформлення необхідна декларація про доходи та витрати членів домогосподарства, посвідчення особи, довідка про доходи. Під час визначення права на допомогу братимуть доходи та витрати всіх членів родини, які реально проживають за адресою. Необхідно, щоб людина не здійснювала великих покупок протягом року, не мала значних депозитів у банку, був відстуній новий транспорт та житло, що перевищує норму.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час процесу оформлення житлових субсидій ПФУ може враховувати дохід всіх осіб, що зареєстровані за адресою проживання заявника. Навіть якщо пенсіонер живе сам, у розрахунок можуть взяти доходи родичів, які живуть окремо. У фонді пояснили, як не втратити право на субсидію.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто мав право оформити субсидію "заднім числом". Така можливість була доступна тим, хто подав заяву та декларацію про доходи до липня. Для них субсидію призначать, враховуючи пепередні місяці (з травня). Якщо заявку подати зараз, то допомога буде призначена тільки з липня.