Пільги для людей з великим стажем: яку підтримку нададуть ветеранам праці

Чоловік і жінка пенсійного віку йдуть вулицей. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українці, яким держава надала статус "Ветеран праці", можуть розраховувати на додаткові пільги. Ними можуть скористатися, зокрема, пенсіонери.

Про це йдеться у Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", передає Новини.LIVЕ.

Пільги для ветеранів праці

Людям з таким статусом, серед іншого, дозволяють:

після виходу на пенсію (чи під час переходу від одного роботодавця до іншого), отримувати послуги в поліклініках, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

не платити за послугу із зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів);

поза чергою отримувати санаторно-курортне лікуванням, а також отримати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

щорічно перевіряти здоров'я у медзакладах та проходити диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

без черги обслуговуватися у лікувально-профілактичних закладах, аптеках і скористатися першочерговим правом на госпіталізацію.

скористатися основною щорічною відпусткою у зручний час, й узяти додаткову відпустку без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.

оформити позику на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років;

скористатися першочерговим правом на вступ до садівницьких товариств та кооперативів;

встановлювати домашні телефони без черги;

не платити за землю.

Як стати "ветераном праці" в Україні та кому надають такий статус

Щоб отримати посвідчення та нагрудний знак "Ветеран праці", потрібно написати заяву, надати паспорт (і копію) пенсійне посвідчення й фотографії 3 на 4. Також знадобляться довідка про загальний трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та копія ідентифікаційного коду.

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, та мають стаж не менше 40 років для чоловіків та не менше 35 років для жінок, а ще вийшли на пенсію;

пенсіонери, які були нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю I та II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Відповідний статус також надають українцям, яким держава призначила пенсії на пільгових умовах.

Раніше Новини.LIVE писали, що донори крові в Україні більше не отримуватимуть надбавку до пенсії. Цю норму у законодавстві скасували з 26 січня 2026 року. Однак додаткові гроші продовжать платити тим, кому їх призначили до вказаної дати.

Ще Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть отримувати не лише пенсію, а й інші виплати та пільги. Деяку допомогу призначають автоматично, а щоб отримати іншу — потрібно звертатися особисто. Якщо не подати необхідні документи, то держава просто не призначить належні виплати або пільги.