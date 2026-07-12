Пільги ветеранам праці у липні: кому надають такий статус і що це означає

Чоловік і жінка пенсійного віку йдуть вулицей. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким держава надала статус "Ветеран праці", можуть розраховувати на додаткові пільги. Ними можуть скористатися, зокрема, пенсіонери.

Про це йдеться у Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", передає Новини.LIVЕ.

Пільги для ветеранів праці

Людям з таким статусом, серед іншого, дозволяють:

після виходу на пенсію (чи під час переходу від одного роботодавця до іншого), отримувати послуги в поліклініках, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

не платити за послугу із зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів);

поза чергою отримувати санаторно-курортне лікуванням, а також отримати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

щорічно перевіряти здоров'я у медзакладах та проходити диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

без черги обслуговуватися у лікувально-профілактичних закладах, аптеках і скористатися першочерговим правом на госпіталізацію.

скористатися основною щорічною відпусткою у зручний час, й узяти додаткову відпустку без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.

оформити позику на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років;

скористатися першочерговим правом на вступ до садівницьких товариств та кооперативів;

встановлювати домашні телефони без черги;

не платити за землю.

Як стати "ветераном праці" в Україні та кому надають такий статус

Щоб отримати посвідчення та нагрудний знак "Ветеран праці", потрібно написати заяву, надати паспорт (і копію) пенсійне посвідчення й фотографії 3 на 4. Також знадобляться довідка про загальний трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та копія ідентифікаційного коду.

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, та мають стаж не менше 40 років для чоловіків та не менше 35 років для жінок, а ще вийшли на пенсію;

пенсіонери, які були нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю I та II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Відповідний статус також надають українцям, яким держава призначила пенсії на пільгових умовах.

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