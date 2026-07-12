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Головна Фінанси Пільги для людей з великим стажем: яку підтримку нададуть ветеранам праці

Пільги для людей з великим стажем: яку підтримку нададуть ветеранам праці

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 08:45
Пільги ветеранам праці у липні: кому надають такий статус і що це означає
Чоловік і жінка пенсійного віку йдуть вулицей. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким держава надала статус "Ветеран праці", можуть розраховувати на додаткові пільги. Ними можуть скористатися, зокрема, пенсіонери.

Про це йдеться у Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", передає Новини.LIVЕ.

Пільги для ветеранів праці

Людям з таким статусом, серед іншого, дозволяють:

  • після виходу на пенсію (чи під час переходу від одного роботодавця до іншого), отримувати послуги в поліклініках, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
  • не платити за послугу із зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів);
  • поза чергою отримувати санаторно-курортне лікуванням, а також отримати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
  • щорічно перевіряти здоров'я у медзакладах та проходити диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;
  • без черги обслуговуватися у лікувально-профілактичних закладах, аптеках і скористатися першочерговим правом на госпіталізацію.
  • скористатися основною щорічною відпусткою у зручний час, й узяти додаткову відпустку без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.
  • оформити позику на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років;
  • скористатися першочерговим правом на вступ до садівницьких товариств та кооперативів;
  • встановлювати домашні телефони без черги; 
  • не платити за землю.

Як стати "ветераном праці" в Україні та кому надають такий статус

Щоб отримати посвідчення та нагрудний знак "Ветеран праці", потрібно написати заяву, надати паспорт (і копію) пенсійне посвідчення й фотографії 3 на 4. Також знадобляться довідка про загальний трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та копія ідентифікаційного коду. 

  • громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, та мають стаж не менше 40 років для чоловіків та не менше 35 років для жінок, а ще вийшли на пенсію;
  • пенсіонери, які були нагороджені медаллю "Ветеран праці";
  • особи з інвалідністю I та II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Відповідний статус також надають українцям, яким держава призначила пенсії на пільгових умовах. 

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Раніше Новини.LIVE писали, що донори крові в Україні більше не отримуватимуть надбавку до пенсії. Цю норму у законодавстві скасували з 26 січня 2026 року. Однак додаткові гроші продовжать платити тим, кому їх призначили до вказаної дати. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть отримувати не лише пенсію, а й інші виплати та пільги. Деяку допомогу призначають автоматично, а щоб отримати іншу — потрібно звертатися особисто. Якщо не подати необхідні документи, то держава просто не призначить належні виплати або пільги.

виплати пільги грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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