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Підйомна допомога для ЗСУ— хто може отримати

13 січня 2025 18:47
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Підйомні для військовослужбовців — кому виплачують у 2025 році
Український військовий у складі мобільної вогневої групи ППО. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Дехто з українських військових може отримати додаткові гроші до своєї зарплати. Мова про так звані "підйомні" виплати.

У Міністерстві оборони України пояснили, хто може отримати ці виплати та на яких підставах.

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Підйомна допомога для військових — коли її та кому виплачують 

За даними Міноборони, компенсацію надають, якщо:

  • військовослужбовець переїхав на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання;
  • відбулася передислокація військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації в інший населений пункт.

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Підйомна допомога складається з місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного представника сім’ї, який переїхав з військовим на нове місце військової служби.

Паралельно з підйомною допомогою захисники отримують добові, які встановлені Кабміном України для працівників, що перебувають у відрядженні. Їх нараховують за кожний день, який військовослужбовець перебуває у дорозі. Добові також отримують члени його сім’ї, якщо він переїхав разом з ним.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби чи місцем навчання відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

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Отримати підйомні та добові можуть:

  • військовослужбовці, прийняті (призвані) на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу);
  • призначені на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу.

Також допомогу нараховують військовослужбовцям-випускникам, навчальних закладів, якщо вони отримали офіцерські звання та були призначені на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання).

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Окрім того, підйомна допомога виплачується: 

  • військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);
  • військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні сили України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони обіймали посади під час такого відрядження;
  • військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах;
  • військовослужбовцям, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункту постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі прибуття її до місця постійної дислокації);
  • військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);
  • військовослужбовцям (у тому числі на членів їх сім’ї) у разі їх призначень на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва до пунктів постійної дислокації та змін дислокації кораблів і суден у зв’язку з постановкою їх у ремонт (виплачується відповідно до наказів командувача Військово-морських сил Збройних сил України);
  • ​військовослужбовцям інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до Збройних сил України, у тому числі після закінчення навчальних закладів інших військових формувань, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались);
  • військовослужбовцям, які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військову частину, що дислокована в інших населених пунктах, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

Раніше ми пояснювали, від яких чинників залежить грошове забезпечення воїнів ЗСУ. Зауважимо, що захисники, які служать у тилу, отримають трохи більше за 20 тис. грн. 

Також ми розповідали, чи передбачаються виплати військовим за невикористані дні відпустки. Також відомо, чи переноситься невикористана відпустка на наступний рік. 

виплати ЗСУ гроші армія війна в Україні

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