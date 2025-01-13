Підйомні для військовослужбовців — кому виплачують у 2025 році

Український військовий у складі мобільної вогневої групи ППО. Фото: УНІАН

Дехто з українських військових може отримати додаткові гроші до своєї зарплати. Мова про так звані "підйомні" виплати.

У Міністерстві оборони України пояснили, хто може отримати ці виплати та на яких підставах.

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За даними Міноборони, компенсацію надають, якщо:

військовослужбовець переїхав на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання;

відбулася передислокація військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації в інший населений пункт.

Підйомна допомога складається з місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного представника сім’ї, який переїхав з військовим на нове місце військової служби.

Паралельно з підйомною допомогою захисники отримують добові, які встановлені Кабміном України для працівників, що перебувають у відрядженні. Їх нараховують за кожний день, який військовослужбовець перебуває у дорозі. Добові також отримують члени його сім’ї, якщо він переїхав разом з ним.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби чи місцем навчання відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

Отримати підйомні та добові можуть:

військовослужбовці, прийняті (призвані) на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу);

призначені на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу.

Також допомогу нараховують військовослужбовцям-випускникам, навчальних закладів, якщо вони отримали офіцерські звання та були призначені на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання).

Окрім того, підйомна допомога виплачується:

військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);

військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні сили України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони обіймали посади під час такого відрядження;

військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах;

військовослужбовцям, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункту постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі прибуття її до місця постійної дислокації);

військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);

військовослужбовцям (у тому числі на членів їх сім’ї) у разі їх призначень на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва до пунктів постійної дислокації та змін дислокації кораблів і суден у зв’язку з постановкою їх у ремонт (виплачується відповідно до наказів командувача Військово-морських сил Збройних сил України);

​військовослужбовцям інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до Збройних сил України, у тому числі після закінчення навчальних закладів інших військових формувань, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались);

військовослужбовцям, які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військову частину, що дислокована в інших населених пунктах, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

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