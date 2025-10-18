Перша реєстрація автомобіля в Україні — яким буде розмір пенсійного збору восени 2025 року

Автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році громадяни, якщо вперше реєструватимуть легковий автомобіль в Україні, повинні сплатити деякі податки. Наприклад — збір на державне пенсійне страхування, оплата якого є обов'язковою

Податки за першу держреєстрацію легковика у 2025 році

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування — одноразовий як для нових, так і для вживаних автівок, які прибули з інших країн, йдеться у повідомлені спільноти "Ти ж юрист" у Telegram-каналі.

Розмір збору у 2025 році є наступним:

якщо ціна автівки до 499 620 грн — 3%;

від 499 620 до 878 120 грн — 4%;

понад 878 120 грн — 5%.

Не сплачується збір за першу реєстрацію лише з електромобілів.

