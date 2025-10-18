Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Перша реєстрація авто — який пенсійний збір треба сплатити

Перша реєстрація авто — який пенсійний збір треба сплатити

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 14:54
Оновлено: 14:54
Перша реєстрація автомобіля в Україні — яким буде розмір пенсійного збору восени 2025 року
Автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році громадяни, якщо вперше реєструватимуть легковий автомобіль в Україні, повинні сплатити деякі податки. Наприклад — збір на державне пенсійне страхування, оплата якого є обов'язковою

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше 

Реклама
Читайте також:

Податки за першу держреєстрацію легковика у 2025 році 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування — одноразовий як для нових, так і для вживаних автівок, які прибули з інших країн, йдеться у повідомлені спільноти "Ти ж юрист" у Telegram-каналі. 

Розмір збору у 2025 році є наступним:

  • якщо ціна автівки до 499 620 грн — 3%;
  • від 499 620 до 878 120 грн — 4%;
  • понад 878 120 грн — 5%.

Не сплачується збір за першу реєстрацію лише з електромобілів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з жовтня 2025 року пільги щодо сплати ЄСВ отримали:

  • самозайняті особи;
  • сумісники;
  • підприємці у трирічний декретній відпустці.

Щодо жінок у декреті, то фактично за них ЄСВ сплачує орган соціального захисту населення. 

Раніше повідомлялося, що для таксистів в Україні оновлять податкові правила. Очікується, що вони сплачуватимуть податок з усього доходу за загальною ставкою 18% плюс 5% військового збору. Дізнавайтесь також, коли в Україні можуть змінитися податки.  

держреєстрація податки гроші автомобіль оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації