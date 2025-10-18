Перша реєстрація автомобіля в Україні — яким буде розмір пенсійного збору восени 2025 року

Перша реєстрація авто — який пенсійний збір треба сплатити
У 2025 році громадяни, якщо вперше реєструватимуть легковий автомобіль в Україні, повинні сплатити деякі податки. Наприклад — збір на державне пенсійне страхування, оплата якого є обов'язковою
Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше
Податки за першу держреєстрацію легковика у 2025 році
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування — одноразовий як для нових, так і для вживаних автівок, які прибули з інших країн, йдеться у повідомлені спільноти "Ти ж юрист" у Telegram-каналі.
Розмір збору у 2025 році є наступним:
- якщо ціна автівки до 499 620 грн — 3%;
- від 499 620 до 878 120 грн — 4%;
- понад 878 120 грн — 5%.
Не сплачується збір за першу реєстрацію лише з електромобілів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що з жовтня 2025 року пільги щодо сплати ЄСВ отримали:
- самозайняті особи;
- сумісники;
- підприємці у трирічний декретній відпустці.
Щодо жінок у декреті, то фактично за них ЄСВ сплачує орган соціального захисту населення.
Раніше повідомлялося, що для таксистів в Україні оновлять податкові правила. Очікується, що вони сплачуватимуть податок з усього доходу за загальною ставкою 18% плюс 5% військового збору. Дізнавайтесь також, коли в Україні можуть змінитися податки.
Читайте Новини.LIVE!