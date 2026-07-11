Пенсії в Україні: ПФУ пояснив, хто муситиме повернути надміру виплачені суми

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили, що деякі зміни в житті громадянина або в інформації від роботодавця можуть вплинути на кінцеву суму пенсії. Щоб уникнути негативного сценарію у вигляді переплат та примусового стягнення, необхідно своєчасно поінформувати про це фонд.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на матеріали одного з управлінь ПФУ.

Кому загрожує переплата та примусове стягнення з пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, на розмір виплат можуть впливати різноманітні обставини, а тому у разі будь-яких змін у персональних даних та офіційній інформації варто своєчасно повідомляти про це органи фонду.

У разі відсутності актуальних відомостей щодо змін можливе нарахування зайвих сум коштів, які все одного пенсіонеру з часом доведеться повернути. ПФУ здійснює моніторинг даних з різних держреєстрів, а тому приховати нові обставини, які мали б скоротити розмір пенсії, не вдасться.

Фонд за таких умов може звернутися до суду для примусового стягнення, однак до цього може не дійти за умови дотримання громадянином норм, визначених пенсійним законодавстом.

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До списку фактів, що можуть впливати на розміри пенсії, належать:

Влаштування на роботу пенсіонера або підприємницька діяльність; Звільнення з роботи чи згортання підприємницької діяльності (необхідність інформування щодо працевлаштування/звільнення викликана тим, що до пенсії часто встановлюють низку доплат, надбавок чи підвищень, які передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів); Повернення пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на посаду за спеціальністю, що дає право на такий вид пенсії (за таких умов виплата пенсії за вислугу років має бути повністю припинена); Зміна адреси проживання (передбачені спецнадбавки під час виїзду в іншу місцевість мають бути припинені); Втрата чи отримання статусу (зокрема, статусу ветерана війни); Зміни в обставинах, що є правовою підставою для особливого виду пенсії (зокрема, за умови влаштування на роботу має бути припинена виплата надбавки за утримання дитини до 18 років; якщо дитина померлого годувальника припинила навчання/перевели з денної на іншу форму, то втратить право на відповідний вид пенсії).

Переплата пенсії може виникнути й через інші обставини. Зокрема, у разі надання роботодавцем недостовірних даних про розмір зарплати чи тривалість страхового стажу.

Як повідомити ПФУ про зміни для збереження пенсії

У фонді наголошують, що суми пенсій, виплачених надміру через зловживання з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірної інформації щодо працівника, відповідно до норм закону, мають бути повернуті до казни добровільно чи примусово.

Пенсіонер повинен звернутися до ПФУ та повідомити про такі зміни особисто:

у найближчий сервісний центр;

дистанційно через особистий е-кабінет на порталі ПФУ.

За вимогами пенсійного законодавства, про зміни в житті громадянина або в інформації від роботодавця необхідно повідомити протягом десяти днів після їх появи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому влітку можуть виплатити пенсію, сума якої вища на 5 100 грн проти аналогічного періоду минулого року. Таке право мають непрацездатні особі в родині загиблих/зниклих безвісти військових. Матір, батько, дружина чи чоловік загиблих, дитина, яка отримує допомогу замість пенсії, мають право на 12 810 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому цього року передбачене право в Україні на пенсію за особливі заслуги. Законодавство передбачає, що такі виплати призначають тільки громадянам певних професій. Розміри доплат перебувають у такому діапазоні: від 23% до 35% (від 597 до 908 грн). Їх вираховують у відсотках від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних.