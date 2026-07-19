Перекази з-за кордону: як поповнити картку ПриватБанка в Україні

Відділення ПриватБанку, гроші, чоловік зі смартфоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В багатьох громадян, які через повномасштабну війну з Росією поїхали за кордон, в Україні продовжують залишатися рідні люди.Вони нерідко потребують фінансової підтримки, тоді як виконати міжнародний переказ довзоляє практично кожен український банк. Надає таку послугу і ПриватБанк.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як надіслати гроші з-за кордону на картку ПриватБанку.

Детальніше про перекази з-за кордону на картку ПриватБанку

Цю послугу, як зазначається на сайті банку, можна отримати:

у додатку або на сайті Приват24;

у будь-якому відділенні ПриватБанку.

У випадку перебування за кордоном виконати грошовий переказ на картку в Україні можна лише онлайн, відкривши так звану Digital картку. Для цього:

авторизовуєтесь у Приват24;

переходите в меню й тиснете на Гаманець. Якщо ви вже маєте картки Привату, на екрані з’явиться уся інформація про них. Знайдіть значок "+" (додати нову картку);

оберіть тип Digital-картки — кредитка чи дебетова;

впишіть платіжну систему — Visa, Mastercard чи Union Pay.

На екрані з’явиться Договір, який потрібно ретельно переглянути. Потім відкриється паспорт споживчого кредитування, а ви тиснете на кнопку Підписати.

Як переказувати гроші з-за кордону на картку ПриватБанку

Коли Digital-картка стане доступною, її треба буде поповнити. А щоб переказати гроші через додаток Приват24, потрібно: в

авторизуватися;

обрати вкладку Всі послуги;

знайти Платежі — Переказ на картку Приватбанку й обрати номер картки, з якої хоче виконати переказ і валюту переказу;

вводите номер картки одержувача та бажану суму переказу;

тиснете Продовжити;

надсилаєте гроші рідним чи друзям в Україні.

Валюта, яку переказуєте на гривневу картку, автоматично конвертується у гривні за курсом Приватбанку.

Як розповідали Новини.LIVE, з 2027 року відправка карт ПриватБанку стане платною. Послуга, як очікується, коштувати 80 гривень. Йдеться про відправку як за кордон, так і по Україні.

Ще Новини.LIVE писали, що термінали "ПриватБанку" під час готівкого поповнення карткового рахунку можуть працювати некоректно. За словами одного з клієнтів, коли він переказував гроші, то прилад показав після зарахування неповну суму. Після такого збою термінал не повернув 3 000 із внесених 5 000 гривень.