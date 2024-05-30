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Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ — як він змінить бойові дії

30 травня 2024 11:33
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Пентагон уклав із Palantir угоду на 480 мільйонів доларів на прототип штучного інтелекту Maven
Військовий патрулює з прототипом Ghost Robotics. Фото: Cory D. Payne/U.S. Air Force
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американська компанія Palantir, що займається розробкою програмного забезпечення аналізу даних для організацій, виграла контракт на 480 мільйонів доларів від Міністерства оборони США. Гроші підуть на розробку прототипу, відомого як Maven Smart System.

Про це повідомляє Reuters.

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Що таке Maven Smart System

Інтелектуальна система MAVEN  від Palantir разом із системою пошуку та наведення від Національного геопросторового агентства США використовує алгоритми та можливості навчання, згенеровані штучним інтелектом для сканування та ідентифікації ворожих систем на полі бою. 

MAVEN поєднує дані з різних систем розвідки та спостереження для визначення областей інтересів. Слід зазначити, що програмне забезпечення не замінює роботу аналітика розвідки, а просто підвищує швидкість та ефективність робочого процесу.

Ідентифікація цілей за допомогою штучного інтелекту викликала суперечки в технологічному секторі з боку деяких робітників, які не хотіли створювати системи для війни.Крім того, критики таких систем побоюються, що рішення щодо удару можуть мати мінімальний контроль із боку людини. Як зазначається, очікувана дата завершення контракту Palantir з Пентагоном — травень 2029 року.

Нагадаємо, на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області на супутникових знімках було виявлено нові будівлі. Це ангари, призначені для захисту Су-24 і Су-34, що базуються там.

Ми також повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації України запроваджує штучний інтелект в освітню систему. Для освітян буде представлено проєкт рекомендацій.

війна
зброя
штучний інтелект
Пентагон
армія
технології

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