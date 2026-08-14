Пенсія за зарплати від 25 000 грн: скільки отримають українці

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні громадяни наділені правом виходу на "заслужений відпочинок" у 60, 63 або 65 років виключно за наявності певного обсягу страхового стажу. Водночас розмір пенсійної виплати здебільшого залежить від того, який офіційний рівень був заробітної плати під час трудової діяльності: чим вищим був дохід, тим більша буде вірогідність вищої виплати.

Про те, на яку суму пенсії зможуть розраховувати громадяни за умови зарплати у 25 000 грн, розповідають Новини.LIVE.

Коли дозволяється оформлювати пенсію за віком у 2026 році

Як пояснюють у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), призначення стандартної пенсії за віком відбувається за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Звернутися за її оформленням можна тільки тим, хто має від 15 років страхового стажу.

При цьому у рамках пенсійної реформи щороку вимоги до офіційного стажу посилюють. Якщо у 2025 році вийти на відпочинок можна було у 60 років за наявності 32 страхового стажу, то у 2026-му вимагають мати від 33 років.

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати мінімум 34 роки, а у 2028 році показник досягне 35 років.

За даними ПФУ, у 2028 році в Україні має завершитися перехідний період пенсійної реформи, за цей час зростуть показники до запланованих фінальних вимог щодо страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 60 та 63 роки.

Цього року громадяни наділені правом оформити пенсію за таких умов:

У 60 років — за наявності накопичених 33 років страхового стажу;

У 63 роки — тим, хто має щонайменше 23 роки страхового стажу;

У 65 років — якщо є мінімально 15 років страхового стажу.

Сума пенсії за зарплати у 25 000 грн та стажу у 33 роки

Щодо розміру пенсійного забезпечення, то тут ключовим є офіційний дохід громадянина. Суму майбутньої пенсії за віком визначають за спеціальною формулою, що складається з трьох головних частин:

Середньої зарплати: середньої заробітної плати в Україні за три роки перед роком звернення за пенсією. Коефіцієнту зарплати: індивідуальне співвідношення зарплати до середньої по країні за місяць. Коефіцієнту стажу: кількість місяців роботи помножена на величину оцінки одного року стажу та поділена на 12.

Пенсія = середня зарплата по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу.

Громадяни завдяки пенсійному калькулятору мають можливість побачити орієнтовний розмір виплати у разі виходу на пенсію за віком на основі власних показників.

Зокрема, якщо йдеться про стабільний дохід у 25 000 грн під час трудової діяльності за мінімального рівня страхового стажу у 33 роки, то майбутня пенсія становитиме близько 9 000 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Йдеться про попередні підрахунки, адже кінцева сума виплати може бути іншою через право на різноманітні доплати та надбавки.

Зокрема, пенсіонери зі стажем більшим за мінімально необхідний, отримують невеликі доплати, що може виникати у чоловіків зі стажем більш ніж 35 років, а у жінок — понад 30 років.

Розмір відповідної надбавки за понаднормовий стаж становить 1% від пенсії за кожен рік, однак не більше 1% від прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб. У 2026 році показник становить 2 595 грн, а тому доплата дорівнюватиме 25,95 грн. За 10 років такого стажу щомісячна надбавка буде становити 259 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ назвали, які доплати можуть призначити пенсіонерам віком понад 70 років. Зокрема, передбачені додаткові суми у вигляді компенсаційних виплат за вік від 300 грн. Окрім того, надають доплату до пенсії в сумі, якщо не вистачає до визначених законом розмірів за наявності значного стажу.

Ще Новини.LIVE писали про додаткові виплати для самотніх пенсіонерів, яким більш ніж 80 років, та вимагають стороннього догляду. Закон передбачає надбавку до пенсії у 40% від прожиткового мінімуму. У 2026 році завдяки показнику у 2 595 грн сума такої надбавки для пенсіонерів досягла 1038 грн.