Пенсія з інвалідності: кому відмовляють та які документи потрібні

Люди похилого віку, гроші на столі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні громадянам з інвалідністю передбачена державна пенсія, однак оформити її вдається не всім, адже у деяких випадках Пенсійний фонд може відмовити у призначенні виплат. Є кілька причин негативного розвитку подій у 2026 році.

Про те, які обставини можуть загрожувати у призначенні виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

Ключові причини відмови у пенсії з інвалідності у 2026 році

Згідно з інформацією сервісу державних послуг "Дія", існує кілька підстав для відмови у призначенні пенсії з інвалідності, зокрема, уникнути їх дозволить наявність потрібних документів.

Ключових причин для відмови дві:

Відсутність у людини права на таку пенсію; Неповний пакет документів.

За першої обставини експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування можуть не надати групу інвалідності за результатом огляду, водночас за другої — відповідальність лежить виключно на заявнику, який не зібрав достатньої кількості документів.

Як зазначається, для оформлення пенсії з інвалідності потрібні:

заява на призначення пенсії;

паспорт чи тимчасове посвідчення;

документи про місце проживання/реєстрацію;

необхідно підтвердити страховий стаж;

додати лікарський висновок (для військових — довідку військово-лікарської комісії).

З-поміж інших важливих паперів у 2026 році, відсутність яких стане причиною відмови:

довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30 червня 2000 року;

дані про грошове забезпечення та страхові внески (для військових);

документи про особливий статус (за наявності);

підтвердження про неотримання пенсії за місцем реєстрації в РФ;

декларація про відсутність громадянства держави-агресора.

Які розміри пенсії з інвалідності у 2026 році

Пенсію з інвалідності призначають за наявного стажу — від одного до 15 років, тривалість якого залежить від віку, коли людині була встановлена інвалідність.

Згідно з даними ПФУ, розмір пенсійної виплати для громадян з таким статусом рахують як відсоток від пенсії за віком. А саме:

перша група інвалідності дає 100% такої пенсії;

друга група інвалідності — 90%;

третя група інвалідності — 50%.

Також до страхового стажу зараховують і термін від встановлення інвалідності до 60-річного віку.

Окрім того, має велике значення, коли подавати заяву до ПФУ для призначення виплати. У разі, якщо звернутися упродовж трьох місяців від дати встановлення інвалідності, то пенсію нарахують від дня встановлення, а якщо пізніше, то з дати подання заяви.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цьогоріч посилену державну підтримку мають рідні загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Зокрема, у липні нарахують мінімальну пенсійну допомогу вищу проти відповідного періоду минулого року на 3 920 грн. Як пояснили у ПФУ, з березня гарантована сума підвищилась до 10 020 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, кому у серпні 2026 року ПФУ нарахує додаткові виплати до основної пенсії. Допомогу нададуть для окремих категорій громадян, виплати будуть стартувати з 450 грн. Право на таку матеріальну допомогу варто уточнити у фонді, оскільки за деяких умов необхідно буде написати окрему заяву.