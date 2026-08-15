Пенсія у 50 років матерям хворих дітей: перелік хвороб і умови

Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Коли дитина тяжко хворіє, батькам часто доводиться роками відкладати власне життя, роботу й кар’єрні плани, щоб бути поруч. Але навіть якщо дитині не встановлювали інвалідність, закон передбачає для матері окрему пенсійну гарантію. У такому випадку жінка може вийти на пенсію раніше — у 50 років, якщо виконані певні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Коли мати може вийти на пенсію достроково

Йдеться про жінок, які виховували тяжко хвору дитину до шестирічного віку. Якщо дитині не встановлювали інвалідність, це саме по собі не позбавляє матір права на дострокову пенсію.

Є дві основні умови: жінка повинна досягти 50 років і мати щонайменше 15 років страхового стажу. Таке право передбачене статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Важливо, що мова йде не про будь-яке захворювання дитини. Закон визначає конкретний перелік тяжких хвороб і станів, які дають підстави для такого права.

Які діти належать до цієї категорії

До категорії тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, належать діти:

із тяжким перинатальним ураженням нервової системи;

із тяжкою вродженою вадою розвитку;

із рідкісним орфанним захворюванням;

з онкологічним або онкогематологічним захворюванням;

із дитячим церебральним паралічем;

із тяжким психічним розладом;

із цукровим діабетом I типу, який потребує інсуліну;

із гострим або хронічним захворюванням нирок IV ступеня;

ті, хто отримав тяжку травму;

ті, хто потребує трансплантації органа;

ті, хто потребує паліативної допомоги.

Тобто вирішальним є не лише те, що дитина серйозно хворіла, а й те, чи входить її захворювання або стан до визначеного законом переліку.

Окремо важливо, щоб підтвердження стосувалося періоду, коли дитині ще не виповнилося шість років. Саме виховання такої дитини до шестирічного віку є однією з умов для призначення дострокової пенсії.

Якими документами підтвердити хворобу дитини

Для Пенсійного фонду потрібно документально підтвердити, що дитина мала відповідне захворювання в потрібному віці. Таким підтвердженням може бути посвідчення одержувача державної допомоги на дитину, яка тяжко хворіє, але не має інвалідності. Його видає орган, який призначав відповідну державну допомогу.

Ще один варіант — довідка медичного закладу про те, що дитина мала одне із захворювань або станів, визначених законом, до досягнення шестирічного віку.

Крім медичного підтвердження, необхідні документи, які підтверджують народження дитини та страховий стаж матері.

Чи може таку пенсію отримати батько

Так, але за інших умов. Якщо мати не скористалася своїм правом або її немає, а тяжко хвору дитину до шестирічного віку виховував батько, дострокову пенсію можуть призначити йому. Для цього чоловік має досягти 55 років і мати не менше 20 років страхового стажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що після зміни групи інвалідності пенсію можуть перерахувати. Розмір пенсії залежить від групи та статусу отримувача: для звичайних пенсій по інвалідності це 100%, 90% або 50% пенсії за віком, тоді як для УБД та постраждалих від Чорнобильської катастрофи передбачені значно вищі суми.

Також Новини.LIVE писали, що самотні пенсіонери віком понад 80 років можуть отримувати щомісячну надбавку, якщо потребують постійного стороннього догляду та не мають працездатних родичів. Для оформлення доплати потрібна довідка ЛКК, яка підтверджує необхідність такого догляду, після чого документи подають до Пенсійного фонду.