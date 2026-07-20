Оплата праці вчителів по-новому: що пропонують змінити з 1 вересня

Жінка в офісі робить записи, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Український уряд пропонує внести зміни в механізм оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 вересня 2026 року. Зокрема, передбачаються нові схеми посадових окладів та ставки погодинної оплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на проєкт постанови на сайті профспілок.

Як може змінитися підхід в оплаті праці вчителів з 1 вересня

Згідно з проєктом "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", передбачається поетапне переведення від Єдиної тарифної сітки на новий підхід визначення посадових окладів. Стартує впровадження змін з 1 вересня 2026 року.

Проте поки що йдеться лише про проєкт постанови, а його остаточні норми можуть змінитися під час наступних етапів ухвалення.

Як пояснюють автори інціативи, метою є підвищення рівня заробітної плати педагогів та науково-педагогічних працівників. Зокрема, проєкт повинен забезпечити другу хвилю анонсованого підвищення заробітної плати цього року та перейти до реалізації частини 2 ст. 61 закону "Про освіту". Він пропонує:

Відмову від Єдиної тарифної сітки для окладів; Затвердження окремих схем окладів; Встановлення нових ставок погодинної оплати праці; Зміну правил виплати надбавок за престижність педагогічної праці; Перегляд умов доплат за роботу в несприятливих умовах (для прифронтових/прикордонних громад).

Як пропонують визначати розміри посадових окладів

Згідно зі змінами, визначати оклади планують шляхом множення встановленого коефіцієнта на середньомісячну номінальну зарплату штатного працівника замість тарифної сітки.

Для розрахунку із вересня у проєкті застосували показник середньомісячної заробітної плати за перший квартал цього року — 28 885 грн. З 2027 року мають намір застосовувати середньомісячну зарплатню за перший квартал попереднього року.

Зокрема, для вчителів без кваліфікаційної категорії передбачаються такі коефіцієнти:

0,48 — під час першого етапу;

0,66 — під час другого етапу.

За показника у 28 885 грн йтиметься про такі суми:

13 866 грн — під час першої хвилі;

19 064 грн — під час другої хвилі, якщо буде той же базовий показник.

Фактичний оклад під час другого етапу має залежати від статистичного показника, що застосовуватимуть на відповідну дату.

Коефіцієнти для вчителів, викладачів, вихователів, логопедів, методистів, педагогів-організаторів, практичних психологів та інших працівників будуть залежати від кваліфікаційної категорії:

спеціаліст без категорії — під час першого етапу — 0,48, під час другого етапу — 0,66;

спеціаліст другої категорії — під час першого етапу — 0,49, під час другого етапу — 0,68;

спеціаліст першої категорії — під час першого етапу — 0,51, під час другого етапу — 0,69;

спеціаліст вищої категорії — під час першого етапу — 0,52, під час другого етапу — 0,71.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за останній рік роботодавці переглянули оплату праці для низки працівників. Декому готові платити у середньому заробітну плату у розмірі 50 000 грн. Зокрема, на таку суму можуть розраховувати покрівельники. За останній рік сума для таких фахівців підскочила на 67%.

Ще Новини.LIVE писали, що деякі категорії працівників можуть отримати підвищені посадові оклади з 2027 року. Суми зростуть на 40%, а для декого — одразу на 70%. За розпорядженням уряду, зміни охоплять 118 000 працівників галузі культури в усіх регіонах України. Зарплати мають зрости незалежно від того, йдеться про державні чи комунальні заклади.