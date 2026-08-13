Оформлення пенсії через Ощадбанк: як не втратити 20% виплати

Люди похилого віку, банк. Фото: Magnific, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про правила відкриття пенсійних карток для отримання виплат в країні та за кордоном у 2026 році. Також громадянам назвали типові помилки, через які Пенсійний фонд України (ПФУ) може призначити менші виплати чи повністю відмовити.



Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Як в Ощадбанку відкрити пенсійну картку та типові помилки

За інформацією банку, для того, щоб почати отримувати пенсію на банківську картку Ощадбанку, необхідно особисто звернутися у відділення. Це потрібно, оскільки для зарахування пенсійних виплат закон вимагає фізичної ідентифікації громадян.

Зробити це можна у будь-якому відділенні банку, повідомивши менеджеру про необхідність оформлення рахунку для надходження пенсії. Громадянин має виконати такі кроки:

надати оригінал паспорта;

ідентифікаційний код;

заповнити та підписати заяву для відкриття рахунку;

оформити миттєву чи персоналізовану картку;

отримати довідку з банківськими реквізитами IBAN для ПФУ.

Далі представник Ощадбанк самостійно передасть до фонду заяву на нарахування пенсії разом із реквізитами карти.

Відповідна процедура також доступна онлайн на порталі електронних послуг ПФУ в особистому кабінеті. Окрім того, оформити пенсію можна у будь-якому сервісному центрі фонду.

Також у банку назвали популярні помилки, через які Пенсійний фонд може призначити менший розмір пенсії чи взагалі відмовити в оформленні.

Для скорочення процедури нарахування виплат, потрібно ретельно підійти до підготовки документів та уникати наступних помилок:

Неподачі повного пакета документів, зокрема без витягу з реєстру до ID-картки чи довідки про заробітну плату. Відсутності надання банківських реквізитів або допуску помилок під час заповнення заяви. Ненадання довідки про доходи до 2000 року, що може скоротити суму пенсійної виплати на 10-20%. Пропуску граничного терміну подачі заяви для призначення пенсії за віком, через що можна втратити від трьох місяців виплат.

Як пояснили у банку, громадяни повинні дотриматися чітких термінів для звернення за призначенням пенсії, адже є загроза втрати виплат у перші місяці.

Згідно з чинними правилами, заяву про призначення пенсії за віком громадяни зобов'язані подавати упродовж трьох місяців з дати, коли досягли пенсійного віку. За таких умов виплати призначать з дня, наступного після дати народження, тобто перші місяці повністю компенсують. Якщо пропустити цей термін, то пенсія буде призначена тільки з дня звернення, а виплати за попередні місяці будуть втрачені.

Також важливо зважати на те, що найраніше подати документи громадяни можуть тільки за один місяць до досягнення пенсійного віку.

Чи можна оформити пенсію за кордоном у 2026 році

За даними банку, громадяни, які перебувають за кордоном, можуть оформити пенсійні виплати через офіційний портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Також можна подати стандартний список документів через дипломатичні установи у країні перебування чи через поштове відправлення.

Зокрема, для дистанційного подання заяви можна скористатися кваліфікованим е-підписом КЕП або "Дія. Підписом". Водночас важливо попередньо відкрити рахунок для соцвиплат в українському банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам Ощадбанку доступна можливість взяти участь в акційній програмі, що передбачає надання знижок до 50% на деякі послуги. За правилами, йдеться про максимальну суму знижки до 10 євро (у національній валюті близько 500 грн). Така акція поширюється на деякі перевезення.

Ще Новини.LIVE писали про нову кешбек-програму, яку Ощадбанк реалізує спільно з міжнародною платіжною системою Mastercard. У її рамках можна отримати компенсації за купівлю авіаквитків. За умовами, нададуть грошові винагороди у вигляді 10% кешбеку за придбання квитка однієї з авіакомпаній-партнерів банку.