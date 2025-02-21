Ціни на пальне в Україні у 2025 році: де найдешевші бензин, дизель та газ станом на 21 лютого

Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в Україні трохи зросли ціни на пальне. Найбільше зростання вартості продемонстрував бензин марки А-92. Його ціна зросла на 13 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 21 лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 21 лютого середня вартість різних видів бензину, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,07 грн/л;

А-95 — 56,80 грн/л;

А-92 — 54,18 грн/л;

дизельне пальне — 55,11 грн/л;

скраплений газ — 36,96 грн/л.

A-95+ — 59,93 грн/л;

А-95 — 56,77 грн/л;

А-92 — 53,96 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 55,08 грн/л;

скраплений газ — 36,98 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 21 лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 21 лютого

Пальне марки "Євро-95" 21 лютого коштує найдорожче на АЗС "Автотранс" — по 64,98 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на ОККО та WOG — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 52,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" та Motto — 52,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС ОККО та WOG — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,70 грн/л.

Найвища вартість автогазу зафіксована на АЗС ОККО — 38,99 грн/л. Дешевше всього заправити авто газом вийде на АЗС "Кворум" — 33,97 грн/л

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Крім того, стали відомі основні проблеми, з якими стикаються власники автомобілів Kia. Попри безліч переваг машин цього бренду, при купівлі б/у автомобіля варто враховувати можливі недоліки, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.