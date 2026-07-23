Не проживав, але борг виставили: суд ухвалив суворе рішення щодо оплати комунальних послуг

Чоловік з жінкою із грошима в руках, багатоквартирний будинок, опори ЛЕП. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Порожні кімнати та відсутність прописаних мешканців більше не врятують від платіжок. Власники житла зобов'язані оплачувати житлово-комунальні послуги, навіть якщо у квартирі ніхто не зареєстрований, а сам господар у приміщенні не проживає. Такого висновку дійшов Господарський суд міста Києва під час розгляду справи №910/5518/26.

Про хід судової справи розповіло онлайн-видання "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Деталі судової справи

До суду звернувся постачальник теплової енергії та гарячої води з позовом про стягнення боргу з власника квартири понад 44 тисячі гривень. Сума включала борг за опалення, гаряче водопостачання, абонентське обслуговування, а також нараховані інфляційні втрати та 3% річних. Позивач наголосив, що здійснює надання послуг на підставі відповідної ліцензії.

Власник нерухомості з позовом не погоджувався. Свою позицію він аргументував тим, що у квартирі ніхто не був зареєстрований і фактично не проживав. Також він не підписував заяву-приєднання до публічного договору, на підставі якого було здійснено надання послуг.

Однак позивач зауважив, що договір було оприлюднено на офіційному сайті, а теплопостачання здійснювалося на весь багатоквартирний будинок. Крім того, власник не звертався із заявою про відключення від мереж чи перерахунок платіжок.

Що вирішив суд і як аргументував вердикт

Ознайомившись детально з усіма матеріалами справи, суд повністю задовольнив позов комунальників. Судді наголосили, що відсутність паперового договору не звільняє від оплати.

Якщо послуга фактично надавалася будинку, публічний договір вважається дійсним, а сам факт володіння нерухомістю не звільняє власника від обов’язку сплачувати за комунальні послуги. Щоб не вносити оплату за окремі комунальні послуги під час відсутності, господар мав подати письмову заяву постачальнику, додавши підтверджуючі документи.

Власник житла цих вимог не виконав і на якість послуг не скаржився, тому суд зобов’язав його виплатити весь борг разом із штрафами та судовими витратами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким категоріям населення дозволили не сплачувати комунальні платежі за постачання газу. Якщо використовувати газ у помешканні стає небезпечним або неможливим, плату за його доставку більше не нараховуватимуть.

Також у матеріалах Новини.LIVE повідомляли як розрахуватися за послуги постачання газу банківською карткою "Національний кешбек". Для цього необхідно оформити картку в будь-якому з банків. Купувати українські товари із позначкою "Зроблено в Україні" або "Національний кешбек" і розраховуватися накопиченими бонусами в особистому кабінеті чи застосунку постачальника до 25 числа щомісяця.