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На АЗС оновили ціни на пальне — скільки сьогодні коштує бензин в Україні

28 січня 2024 06:45
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на пальне в Україні станом на 28 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 28 січня, ціни на українських АЗС залишилася на рівні вчорашнього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 28 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 28 січня

За даними моніторингового сайту, 28 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,13 грн/л;
  • А-95 — 50,66 грн/л;
  • А-92 — 47,06 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,68 грн/л;
  • скраплений газ — 27,52 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,02 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,98 грн/л,
  • скраплений газ — 28,02 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 28 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 січня

28 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що ми писали про те, що слизьке покриття, складні ділянки з льодом та глибокі снігові замети можуть перетворити звичайну поїздку задньопривідним спорткаром на головний біль. Щоб цього не сталося варто дотримуватися елементарних правил обережності.

Також ми розповіли, що на авторинку Європи відбулися історичні зміни. Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в Європі став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.  

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