Ціни на пальне 1 жовтня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні

Автозаправна станція. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправках ціни на пальне залишаються стабільними третій день поспіль. Вартість автогазу, бензину та дизелю на АЗС залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 1 жовтня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 1 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 1 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельне пальне — 52,67 грн/л;

скраплений газ — 32,87 грн/л.

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,68 грн/л;

скраплений газ — 32,77 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 1 жовтня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Нагадаємо, фахівці склали перелік найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Уникайте автомобілів, через які ви більше часу будете проводити в майстерні, ніж на дорозі.

Також ми писали, що Німеччина переглянула правила реєстрації авто для українців. Українські біженці мають перереєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номери.