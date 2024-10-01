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На АЗС нові ціни на пальне — скільки коштує бензин у жовтні

1 жовтня 2024 05:50
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне 1 жовтня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні
Автозаправна станція. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправках ціни на пальне залишаються стабільними третій день поспіль. Вартість автогазу, бензину та дизелю на АЗС залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 1 жовтня в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 1 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 1 жовтня

За даними моніторингового порталу, 1 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 32,87 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,68 грн/л;
  • скраплений газ — 32,77 грн/л.
Вартість бензину, автогазу та дизелю 1 жовтня на АЗС
Ціни на пальне в Україні станом на 1 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 жовтня

Пальне бренду "Євро-95" 1 жовтня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, фахівці склали перелік найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Уникайте автомобілів, через які ви більше часу будете проводити в майстерні, ніж на дорозі. 

Також ми писали, що Німеччина переглянула правила реєстрації авто для українців. Українські біженці мають перереєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номери.

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