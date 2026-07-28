Monobank дозволив блокувати небажаних відправників: як працює нова функція

Жінка з телефоном, застосунок monobank. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Навіть якщо людина заблокована всюди — у Telegram, Viber чи соцмережах, вона все одно могла нагадувати про себе через банківські перекази, залишаючи повідомлення в коментарях. Тепер цьому поклали край. Monobank запустив нову функцію, яка дозволяє заблокувати перекази від небажаних відправників.

Про нововведення повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Чому додали таку функцію

За словами Гороховського, ідея виникла після того, як клієнти банку почали масово скаржитися на одну й ту саму проблему. Виявилося, що деякі люди використовують коментарі до банківських переказів як спосіб зв'язатися з тими, хто давно заблокував їх у всіх месенджерах і соціальних мережах.

Адже під час переказу коштів у Monobank можна залишити текстовий коментар. Саме цим і почали користуватися ті, хто хотів будь-що донести повідомлення іншій людині.

"Пам'ятаєте ж, що у нас при переказах на картки можна писати коментар? Побачили декілька дописів, де клієнти скаржаться, що їхні колишні (заблоковані всюди) починають писати їм через mono. Тому презентуємо нову функцію", — написав Гороховський.

Як скористатися послугою

Щоб увімкнути блокування, достатньо відкрити інформацію про конкретний переказ і вибрати відповідну опцію. Після блокування користувач більше не отримуватиме переказів від цього відправника, а разом із ними і небажаних повідомлень.

Водночас Гороховський із гумором зауважив, що зловживати новою функцією не варто.

"Бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати", — пожартував він.

Яка послуга Monobank стала платною

З липня клієнти Мonobank сплачують комісію за поповнення карток через термінали EasyPay. За кожну операцію стягується 5 гривень, при цьому в EasyPay зазначають, що рішення про запровадження комісії було ініційоване самим банком. Водночас поповнення карток інших банків-партнерів через мережу EasyPay і надалі залишатиметься безкоштовним.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти Ощадбанку можуть виграти сертифікат на сімейну подорож номіналом 120 тисяч гривень або подарункову валізу. Для участі потрібно розрахуватися карткою АТБ від Visa та Ощадбанку на суму від 500 гривень, а потім до 11 серпня зареєструвати 12-значний код із чека на сайті або в застосунку АТБ.

Також Новини.LIVE писали, як повернути гроші після помилкового переказу. Якщо кошти надійшли на чужу картку, спочатку варто звернутися до отримувача або його банку, а у випадку шахрайства — негайно повідомити банк, подати заяву до поліції та, за потреби, звернутися до суду.