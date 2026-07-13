Мінімальні пенсії: хто отримає на 4 000 грн більше у липні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року деякі громадяни отримають від Пенсійного фонду України (ПФУ) підвищені суми мінімальних пенсій. Йдеться про щомісячні виплати, які переглянули навесні для однієї категорії людей одразу на майже 4 000 грн.

Про те, хто отримує суттєво вищі пенсії, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому значно підвищили мінімальні пенсії в Україні у 2026 році

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, цьогоріч посилена державна підтримка торкнулася родин загиблих та зниклих безвісти військових під час захисту України від російської агресії.

Забезпечення мінімальниими гарантіями рідних військовослужбовців прописане у постанові Кабінету міністрів №674 "Про додатковий соцзахист окремих категорій осіб". Такій групі громадян передбачена особлива соціальна підтримка.

Зокрема, цьогоріч збільшили розмір мінімальної пенсії для родин, де допомогу надають від двох і більше осіб (окрім непрацездатної матері чи батька, дружини чи чоловіка), а також для мінімум двох дітей загиблих захисників.

У липні мають нарахувати мінімальну пенсійну допомогу на 3 920 грн вищу проти аналогічного періоду минулого року. З березня гарантована сума сягнула 10 020 грн.

Ще суттєвіше підвищились мінімальні пенсії для непрацездатних членів родини загиблих чи зниклих безвісти бійців — на 5 100 грн. Їх призначають метері чи батьку, дружині чи чоловіку, а також дитині, яка отримує соціальні виплати замість пенсії. Тепер кожна така особа отримає по 12 810 грн.

Згідно з рішенням уряду, відповідні виплати підлягатимуть щорічній індексації. Перерахунок фонд буде здійснювати автоматично, без необхідності особистого звернення.

Які потрібні документи під час оформлення пенсії

Якщо громадяни, підпадають під вищевказані вимоги, то можуть звернутися в уповноважений структурний підрозділ міністерства чи відомства, де загиблий/зниклий безвісти проходив військову службу, якщо до цього не одержував пенсію.

Якщо ж йому нараховували пенсію, то треба звернутись до Пенсійного фонду. Там потрібно написати заяву на надання пенсії.

Також слід підготувати такі документи (копії):

паспорт/інформацію про адресу реєстрації чи фактичного проживання;

податковий код;

свідоцтво про смерть військового;

документ щодо родинних відносин (це може бути свідоцтво про народження/одруження);

документ щодо підтвердження непрацездатності;

довідка про групу інвалідності (за потреби);

висновок щодо надання інвалідності до повноліття особам, яким понад 18 років;

довідка з освітнього закладу щодо отримання освіти членами родини (денна форма);

документ із засвідченням стажу від 20 років (матір/дружина, яким понад 50-55 років);

документ, що пасинок/падчерка не мали аліментів;

реквізити банківського рахунку.

Згідно з правилами, нарахування пенсії відбудеться, якщо військовий загинув/помер за таких обставин:

на військовій службі;

у період трьох місяців після звільнення;

понад три місяці через отримання під час служби поранення/контузії/хвороби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому у серпні цього року ПФУ виплатить грошову допомогу до основної пенсії. Додаткові суми нададуть окремим категоріям громадян, які будуть стартувати з 450 грн. Право щодо нарахування таких виплат слід уточнити у фонді, адже за деяких обставин потрібно буде написати заяву.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з громадян має право на соціальну пенсію. Як пояснюють у ПФУ, під нею маються на увазі не страхові виплати, а допомога замість традиційної пенсії. Її гарантує держава для малозабезпечених осіб, які втратили працездатність. Сума допомоги визначається у вигляді відсотка від прожиткового мінімуму та категорії отримувача.