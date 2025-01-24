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Більшим пенсіям бути — за яких умов зростуть мінімальні виплати

24 січня 2025 16:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Соціальні стандарти у 2025 році — коли їх переглянуть
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українська влада може переглянути рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму після першого півріччя 2025 року. Уряд має погодитися на такий крок, оскільки фінансовий стан країни дозволяє переглянути соціальні стандарти. 

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Українські новини" заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

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За його словами, між депутатами та міністерствами вже відбувається діалог, щоби скасувати рішення Кабміну про замороження соціальних стандартів на три роки. Обговорюється, зокрема, можливість підвищити прожитковий мінімум, на основі якого розраховуються понад сто виплат, і мінімальну зарплату.

"Я думаю, що врешті-решт Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому що тоді буде економічне зростання", — сказав він.

Політик пояснив, що держбюджет після підвищення пенсійних виплат і зарплат поповниться додатковими коштами завдяки податкам. А це, своєю чергою, дозволить збільшити фінансування військово-промислового комплексу (ВПК).

Проблем з переглядом соціальних стандартів не виникне, оскільки країна покращить свій фінансовий стан, коли отримає від міжнародних союзників понад 40 млрд євро підтримки. Тож підвищення прожиткового мінімуму дозволить змінити розмір мінімальної пенсії, який поки що перебуває на рівні 2 360 грн, а майже два мільйони українських пенсіонерів отримують до 3 тис. грн.

"Ми продовжуємо рухатися у цьому процесі, і я думаю, що уряд з цим погодиться, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть у крамниці, платять комунальні й таким чином стимулюють розвиток економіки, а не ховають гроші "під матрац", — підкреслив Михайло Цимбалюк. 

Нагадаємо, в липні 2024 року український уряд ухвалив бюджетну декларацію, у якій йшлося про відмову підвищувати мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в період з 2025 по 2027 роки. Так, Камбін пропонував, щоби прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на один місяць становив:

  • для дітей віком до шести років — 2 563 грн;
  • для дітей віком від шести до 18 років — 3 196 грн;
  • для працездатних осіб — 3 028 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Також ми розповідали, що в Україні зросла мінімальна допомога по безробіттю. З січня 2025 року її розмір становить 8 тис. грн.

виплати прожитковий мінімум гроші мінімальна зарплата пенсія

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