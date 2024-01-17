Майбутнім військовослужбовцям виплатять премію — де та скільки можна отримати

Контрактникам виплатять одноразову премію — скільки та де можна отримати
Влада Одещини планує фінансово заохочувати до служби в ЗСУ майбутніх захисників України. Військовозобов’язаним обіцяють нараховувати премії, на які раніше могли претендувати виключно добровольці.
Відповідне рішення прийнято 17 січня на позачерговій сесії Одеської міської ради.
Яку премію виплатять контрактникам Одещини
Одесити, які з 1 січня 2024 року підписали контракт зі Збройними Силами України, отримають грошову допомогу з міського бюджету у розмірі 20 тисяч гривень. Влада Одещини запевнила, що додаткові кошти отримають всі військовослужбовці, які стали на захист України після 1 січня 2024 року. На виплати вже виділено з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень.
"Прийшли до висновку, що, крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший — ідуть за контрактом. Тому зараз ми говоримо про призначення допомоги усім мобілізованим та контрактникам, хто пішов служити із 1 січня 2024 року. До речі, вже маємо декілька десятків заявок", — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
У мерії додали, що такі виплати планують зробити автоматичними. В повідомленні також сказано, що гроші на рахунки військових надходитимуть одразу після зарахування до ЗСУ.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у випадку, якщо військовослужбовець отримає інвалідність під час перебування у Збройних силах України, він має отримати одноразову виплату. Виплати відрізняються як за групами, так і за причинами отримання інвалідності.
Також ми писали про те, на яке грошове забезпечення мають право військові, які звільняються зі служби в Україні. Виплати демобілізованим поділяються на обов'язкові та додаткові.
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