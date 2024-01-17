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Контрактникам виплатять одноразову премію — скільки та де можна отримати

17 січня 2024 15:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Майбутнім військовослужбовцям виплатять премію — де та скільки можна отримати
Українські військовослужбовці. Фото: ЗСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Влада Одещини планує фінансово заохочувати до служби в ЗСУ майбутніх захисників України. Військовозобов’язаним обіцяють нараховувати премії, на які раніше могли претендувати виключно добровольці.

Відповідне рішення прийнято 17 січня на позачерговій сесії Одеської міської ради.

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Одесити, які з 1 січня 2024 року підписали контракт зі  Збройними Силами України, отримають грошову допомогу з міського бюджету у розмірі 20 тисяч гривень. Влада Одещини запевнила, що додаткові кошти отримають всі військовослужбовці, які стали на захист України після 1 січня 2024 року. На виплати вже виділено з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень.

"Прийшли до висновку, що, крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший — ідуть за контрактом. Тому зараз ми говоримо про призначення допомоги усім мобілізованим та контрактникам, хто пішов служити із 1 січня 2024 року. До речі, вже маємо декілька десятків заявок", — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

У мерії додали, що такі виплати планують зробити автоматичними. В повідомленні також сказано, що гроші на рахунки військових надходитимуть одразу після зарахування до ЗСУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у випадку, якщо військовослужбовець отримає інвалідність під час перебування у Збройних силах України, він має отримати одноразову виплату. Виплати відрізняються як за групами, так і за причинами отримання інвалідності.

Також ми писали про те, на яке грошове забезпечення мають право військові, які звільняються зі служби в Україні. Виплати демобілізованим поділяються на обов'язкові та додаткові.

Одеса
війна
виплати
премія
гроші
військові
мобілізація
війна в Україні
контракт

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