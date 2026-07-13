Кондиціонери б''ють по гаманцях українців: скільки коштує година роботи
Українців від спеки влітку рятують кондиціонери. Втім, ця техніка різко збільшує навантаження на енергосистему, через що енергетики можуть вдатися до відключень світла. А ще у громадян кондиціонери часто працюють неправильно, тому люди змушені переплачувати за світло.
Тим часом видання Dom Wprost підрахувало, скільки ми сплачуємо за охолоджене повітря у своїх квартирах, передає Новини.LIVE.
Скільки коштує робота кондиціонеру
Якщо споживання електроенергії перебуває на рівні 0,5 кВт/год, тоді:
- за одну годину роботи кондиціонера сплатимо 2,16 гривень;
- за 8 годин — 17,28 гривень;
- за 30 днів (по 8 годин) — 518,4 гривень.
- Якщо ж кондиціонер пропрацює цілодобово місяць — це коштуватиме 1 296 гривень.
Якщо встановити трохи потужніший прилад, який споживатиме, наприклад, 0,8 кВт/год, то:
- одна година роботи — 3,45 гривень;
- 8 годин — 27,65 гривень;
- один місяць використання по 8 годин на день — 829,44 гривень;
- місяць цілодобово з урахуванням нічного тарифу — 2 073,6 грн.
Удвічі зростуть витрати на роботу кондиціонера, який споживає 1 кВт/год:
- одна година роботи — 4,32 гривень;
- 8 годин — 34,56 гривень;
- один місяць роботи по 8 годин на день — 1036,8 гривень;
- місяць цілодобово (плюс нічний тариф) — 2 592 гривень.
Чому кондиціонери українців працюють неправильно
Більшість українців припускається дуже поширеної помилки — вмикають кондиціонери, коли квартира сильно перегріта. Насправді ж через часті вимикання та перезапуски компресори кондиціонера працюють на повну потужність.
Тож правильніше буде тримати температуру в квартирі на рівні від 24 до 26 градусів, а не охолоджувати помешкання, яке вже прогрілося до 30 градусів.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що чинний тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 гривні за 1 кВт/год. Переглядати тариф наразі не планують. Він діятиме як мінімум до 31 жовтня 2026 року.
Також Новини.LIVE писали про нові тарифи на воду. Перегляд відбувся для споживачів у кількох містах. Через це людям, які користуються житловими субсидіями перерахують розмір державної допомоги
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