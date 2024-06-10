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Як змінились ціни на українських АЗС — якою буде вартість пального завтра

10 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 11 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За вихідні на українських АЗС не змінились ціни на пальне. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 11 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 11 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 11 червня

За даними моніторингового порталу, 11 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,64 грн/л;
  • А-95 — 55,97 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,44 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,97 грн/л;
  • А-92 — 52,49 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,55 грн/л.
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 11 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 11 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 11 червня

Пальне бренду "Євро-95" 11 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,83 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 моделей авто, водіїв яких найчастіше штрафують за перевищення швидкості. Більшість із 10 авто із найшвидшими водіями у 2024 році — це спортивні машини з потужними двигунами, але в цей список потрапили й деякі несподівані моделі. 

Раніше ми писали про найшвидші південнокорейські авто у 2024 році. Hyundai, Kia та Genesis пропонують напрочуд швидкісні автомобілі масового виробництва.

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