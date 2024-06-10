Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 11 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За вихідні на українських АЗС не змінились ціни на пальне. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 11 червня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 11 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 11 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,64 грн/л;

А-95 — 55,97 грн/л;

А-92 — 52,51 грн/л;

дизельне пальне — 52,44 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,97 грн/л;

А-92 — 52,49 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,47 грн/л;

скраплений газ — 26,55 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 11 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 11 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,83 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 моделей авто, водіїв яких найчастіше штрафують за перевищення швидкості. Більшість із 10 авто із найшвидшими водіями у 2024 році — це спортивні машини з потужними двигунами, але в цей список потрапили й деякі несподівані моделі.

Раніше ми писали про найшвидші південнокорейські авто у 2024 році. Hyundai, Kia та Genesis пропонують напрочуд швидкісні автомобілі масового виробництва.