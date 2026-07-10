Грошова допомога від Чехії: кому і де гарантують 5 000 доларів

Жінка та чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 15 липня поточного року громадяни в одній з областей України можуть подавати заявки на програму чеської гуманітарної організації "People in Need", що передбачає забезпечення грантами на розвиток власної справи у період воєнного стану. У рамках відповідного проєкту максимально можна отримати близько 5 000 доларів.

Про те, хто і де може оформити допомогу, інформує видання Новини.LIVE.

Як отримати допомогу до 5 000 доларів від Чехії

Йдеться про проєкт, що втілюють за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. У його рамках передбачається виділення мікрогрантів на мікро- та малі підприємства у Харківській області, які очолюють окремі категорії громадян. А саме:

Ветерани, у яких вже є підприємства, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року; Рідні ветеранів, звільнених з військової служби; Члени родин загиблих/померлих/зниклих безвісти захисників.

Проєкт покликаний надати посилену підтримку таким групам людей під час війни. Очікується, що гранти допоможуть зміцнити економічну спроможність ветеранів та їхні родини, а також родичів загиблих захисників через розширення бізнесу та зміцнення фінансової спроможності.

Потрібно дотриматися наступних умов:

мати один із вищевказаних статусів;

офіційну реєстрацію бізнесу на момент подачі заявки;

бізнес розташований у Харківській області, крім "гарячих точок";

заходи у межах бізнес-ідеї повинні не перевищити 60 днів.

Суми фінансових грантів та правила реєстрації

Проєкт організації передбачає надання претендентам різні розміри мікрогрантів, які будуть визначені на індивідуальній основі у залежності від фінансових планів. Максимально можна буде отримати 4 800 доларів (у гривневому еквіваленті 216 000 грн).

Якщо громадяни відповідають вимогам проєкту, то мають подати відповідну заявку та розроблений фінансовий план до 15 липня 2026 року.

Після цього організатори складуть список заявників відповідно до набраних балів та укладуть з ними угоди. У пріоритеті будуть ті, хто має статус переселенця, а бізнес-ідея соціально спрямована.

Гранти можна буде використати:

на відновлення майна, нові робочі місця;

оренду (до двох місяців);

ремонти/облаштування приміщень;

обладнання, інструменти;

сировину на виробничіпроцеси (до 30%).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у низці громад Запорізької області громадянам доступний проєкт з надання фіндопомоги від Norwegian refugee council. Виплати нарахують деяким домогосподарствам. Підтримку отримають люди та домогосподарства, які безпосередньо постраждали від війни.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому доступна фіндопомога від Карітас. Кошти можуть надади на навчання на індивідуальні курси для отримання навичок та посилення позицій на ринку праці. Також гранти нададуть домогосподарствам на власну діяльність (сільське господарство чи малий бізнес).