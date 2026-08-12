Гроші “Зимової підтримки”: кому незабаром виплатять борги

Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Деяким українцям, яким ще у 2025 році призначили 6500 гривень "Зимової підтримки", гроші так і не надійшли. Тепер держава визначила, як виплатити цю допомогу. Хороша новина в тому, що повторно подавати заяву не потрібно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Юридичний порадник для ВПО".

Хто має отримати 6500 гривень

Виплату призначали у 2025 році представникам найбільш вразливих категорій. Зокрема, йдеться про:

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу;

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей та людей з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб;

одиноких пенсіонерів.

Важливо, що йдеться саме про тих людей, яким допомогу вже призначили у 2025 році, але вони не отримали гроші.

Чи потрібно знову подавати заяву

Якщо 6500 гривень вам уже призначили, повторно звертатися до ПФУ та подавати нову заяву не потрібно. Пенсійний фонд самостійно визначить, кому не виплатили кошти, та передасть необхідну інформацію для фінансування допомоги. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №877 від 8 липня 2026 року.

Що буде зі спеціальним рахунком

Для отримання коштів потрібен спеціальний рахунок. Якщо такого рахунку у людини немає, Пенсійний фонд має сам звернутися до уповноваженого банку, щоб його відкрили.

Але тут є важливий момент: після відкриття рахунку отримувачу потрібно буде укласти договір із банком. Тобто повністю нічого робити не доведеться лише на першому етапі — ПФУ сам визначить отримувачів і подбає про відкриття рахунків.

Скільки часу буде на оформлення

Після відкриття спеціального рахунку людина матиме шість місяців, щоб укласти з банком договір. Якщо цього не зробити у встановлений строк, банк повідомить про це Пенсійний фонд. Це може стати підставою для припинення подальших дій щодо виплати коштів.

Тому тим, кому торік призначили 6500 гривень, варто стежити за інформацією від банку та ПФУ.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні УВКБ ООН приймає заявки на грошову допомогу для вразливих категорій населення. Розмір виплат становить до 12 300 гривень, а претендувати на них можуть, зокрема, пенсіонери, безробітні та люди з інвалідністю за умови відповідності критеріям програми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати грошову допомогу на оплату комуналки та тверде паливо напередодні зими. Програма за підтримки США доступна для вразливих ВПО, які живуть у сільській місцевості, а дохід на одного члена родини не має перевищувати 8 422 гривень.