Гроші під загрозою: які операції в Ощадбанку у фокусі фінмоніторингу
У державному "Ощадбанку" передбачена перевірка законності операцій, яка дозволяє зупинити відмивання нелегальних грошей та фінансування тероризму у рамках закону щодо фінансового моніторингу. У банку пояснили, які операції найчастіше потрапляють у фокус уваги та які вимагають документи для підтвердження.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали фінустанови.
Які операції найчастіше потрапляють під фінмоніторинг в Ощадбанку
Згідно зі статтею 20 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", під обов'язкову перевірку можуть підпадати:
- фінансові операції, що перевищують суму 400 000 грн;
- операції від 55 000 грн, ініційовані суб'єктами, що здійснюють лотереї чи азартні ігри;
- фіноперації, які нижчі за визначені пороги, однак підпадають під 70+ непублічних критеріїв у рамках постанови №65 Національного банку (НБУ).
З огляду на це, окрім "порогового" фінмоніторингу від суми у 400 000 грн в еквіваленті (валюта/золото), блокування рахунку та додатковий запит щодо підтвердження коштів може загрожувати ще в низці випадків. З-поміж основних:
- Здійснення значного числа переказів (зокрема, 100 поповнень карти за добу);
- Зняття у вигляді готівки більш ніж 50% суми коштів, що надійшли;
- Суттєва зміна суми надходжень (зокрема, за офіційної зарплати в 30 000 грн клієнту почали надходити 200 000 грн на карту);
- Здійснення нехарактерних транзакцій (придбання криптовалюти, якщо раніше не було такої практики, операції за межами країни без виїзду за кордон);
- Відкриття значної кількості карт і рахунків без потреби;
- Здійснення регулярних однакових надходжень/переказів на один і той же рахунок в однаковій сумі;
- Виконання фінансових операцій з особами з країн-агресорів/з офшорних зон.
У фінустанові зауважують, що йдеться тільки про частину транзакцій та дій, через які у банку можуть виникнути підозри щодо незаконних дій.
Які додаткові документи може запитати Ощадбанк
Як пояснюють у банку, якщо клієнту надійшло SMS-повідомлення від Ощадбанку, що за чинним рахунком встановили обмеження на видаткові операції, то спочатку варто скористатися сервісом зворотного зв'язку. Він допоможе уточнити у працівників фінустанови, як в індивідуальній ситуації діяти та які потрібно підготувати заздалегідь документи для зняття обмежень.
Після чого алгоритм дій матиме наступний вигляд:
- Здійснення підготовки необхідного пакета документів;
- Прибуття до банківського відділення з документами;
- Написання листа-пояснення щодо дій/надходжень;
- Підтвердження економічного сенсу фінансових операцій;
- Надання доказу сплати податків з одержаних сум/звільнення від оподаткування.
Які саме необхідні документи, буде залежати від вимог банку та причин перевірки. Як правило, вимагають надання:
- довідки щодо нарахування зарплати чи соціальних виплат;
- довідки ОК-5/ОК-7;
- податкової декларації про майновий стан/доходи;
- довідки з податкових органів;
- договору про купівлю-продаж нерухомості, ділянки землі, авто/іншого майна (якщо сума коштів отримана від цих активів);
- рішення про виплату дивідендів/підтвердження суми дивідендів;
- свідоцтва про спадщину;
- виписки з рахунку іншої фінустанови;
- документа про доходи члена сім’ї, якщо дохід є сімейним;
- договору страхування/страхового полісу, якщо відбулася виплата;
- документа щодо підтвердження доходу від бізнесу;
- волонтерського посвідчення (для волонтерів).
У банку додали, що повністю уникнути фінперевірок можна тільки тоді, коли людина або не користується картками взагалі, або отримує на них тільки заробітну плату.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити у разі здійснення помилкового переказу грошей в Ощадбанку. За інформацією фінустанови, клієнт має розуміти, куди пішла сума, після чого вже діяти. Зокрема, у разі недійсних карти або рахунку, то платіж автоматично буде відхилений, а кошти самі згодом повернуться.
Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк дає можливість отримати 120 000 грн на родинну подорож. Достатньо лише долучитися до акції з розіграшу сертифікатів з таким номіналом. Певні вимоги слід виконати до 11 серпня цього року. Йдеться про втілення спільної ініціативи з найбільшою в Україні мережею продуктових супермаркетів "АТБ".
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