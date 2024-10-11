Гривня продовжує зміцнюватися — курс валют на п'ятницю
Курс валют сьогодні, 11 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та польський злотий дешевшають, а долар США знову трішки піднявся у вартості.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 жовтня, на рівні 41,2072 грн/дол, порівняно із 41,1934 грн/дол. у четвер.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 45,0477 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,1934 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10.4635 грн, що менше, ніж вчорашній курс у 10.4994 грн.
Прогноз щодо ринку валют
Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.
Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.
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