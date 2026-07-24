Дві страхові компанії залишилися без ліцензій: що буде з договорами українців

Договір страхування, Нацбанк. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українцям, які мають страховий поліс, варто перевірити його статус. Національний банк України відкликав ліцензії у двох страхових компаній через серйозні порушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Національний банк України позбавив ліцензій на здійснення страхової діяльності ПрАТ "СК "Аско ДС" та ПрАТ "СК "Перемога". Відповідні рішення правління НБУ були ухвалені 24 липня 2026 року та набрали чинності з моменту офіційного оприлюднення.

Чому покарали "Аско ДС"

Як пояснили в НБУ, компанія не виконала вимоги щодо подання планів відновлення діяльності та фінансування, які мали підтвердити її здатність виконувати нормативи платоспроможності та мінімального капіталу.

Подані документи не відповідали вимогам регулятора, тому Нацбанк визнав страховика неплатоспроможним і відкликав ліцензію відповідно до Закону України "Про страхування".

За що позбавили ліцензії "Перемогу"

У випадку зі страховою компанією "Перемога", Нацбанк встановив факти ризикової діяльності, яка могла загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Під час перевірки регулятор виявив масштабне викривлення інформації у внутрішніх системах та фінансовій звітності компанії. За даними НБУ, обсяг недостовірних відомостей перевищив встановлені законом допустимі межі і це стало підставою для відкликання ліцензії.

Що варто знати клієнтам

Починаючи з 24 липня 2026 року, обидві страхові компанії більше не мають права:

укладати нові договори страхування;

продовжувати дію чинних договорів;

вносити зміни до вже укладених договорів, якщо це збільшує їхні зобов'язання перед клієнтами.

Але варто знати, що відкликання ліцензії не означає автоматичного скасування вже існуючих зобов'язань перед страхувальниками. Договори мають виконуватись відповідно до вимог законодавства.

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