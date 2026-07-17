Допомога на зиму: де люди з інвалідністю та пенсіонери отримають 19 400 грн

Перехожі на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року у деяких громадах України вже діють програми допомоги з підготовки населення до нового опалювального періоду. Вони передбачають надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян виплат на купівлю твердого пічного палива у розмірі 19 400 грн.

Про те, хто і де вже зараз може отримати кошти, розповідають Новини.LIVE.

Де відкрита реєстрація на зимову допомогу у 19 400 грн

За інформацією організаторів, зареєструватися на отримання грошової допомоги на опалювальний період 2026–2027 років за відповідною програмою можуть жителі Сумської МТГ.

Заявки на матеріальну допомогу на купівлю твердого пічного палива у Сумах можуть подавати домогосподарства, у яких у будинку відсутнє централізоване опалення.

Програма підтримки передбачає надання разової виплати виключно найбільш вразливим групам населення, а тому кошти на зимовий період нададуть за пріоритетністю залежно від статусу.

Зокрема, претендувати на виплати можуть самотні непрацездатні громадяни пенсійного віку та особи з інвалідністю, а також домогосподарства з дітьми з інвалідністю.

Окрім того, до списку на грошову допомогу віднесені:

Родини, які мають статус внутрішньо переміщеної; Багатодітні родини; Матері/батьки дітей, що не перебувають у шлюбі, або у разі смерті одного з них; Громадяни, які отримують допомогу при народженні дитини; Дитбудинки сімейного типу, прийомні родини; Субсидіанти, які раніше мали допомогу на купівлю твердого палива; Пільговики, які мали раніше допомогу на пічне побутове паливо.

Як нарахують виплати та куди звертатися

Згідно з правилами програми, жителям Сум звертатися за оформленням виплат на тверде паливо можна лише до 17 серпня 2026 року.

У рамках ініціативи, на кожне домогосподарство на новий опалювальний сезон передбачене надання 19 400 грн грошової допомоги. Кошти виплатять одноразово, з огляду на пріоритетність:

домогосподарствам, де є найбільша кількість вразливих осіб;

домогосподарствам, члени якого мають одну категорію вразливості (якщо буде вистачати фінансування);

домогосподарствам без вразливості (за наявності коштів).

Оформити відповідну допомогу можна у Департаменті соціального захисту. Деталі щодо виплат можна уточнити за номерами:

788-888;

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН стала знову доступна у Львівській області. Зокрема, заявки на участь у програмі можуть подавати ВПО, які залишили свої оселі за останні 45 днів через війну. У низці населених пунктів можна оформити виплати у 10 800 та 12 300 грн влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що громадяни у Чернігівській області, куди переїхали через війну, можуть отримати виплати від Карітас України у липні. Допомогу нададуть, якщо домогосподарство евакуювалося упродовж останніх 45 днів. У рамках програми передбачається надання виплати у розмірі 12 300 грн на одну особу.