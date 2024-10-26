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Долар та євро сьогодні подорожчали — де вигідний курс валют

26 жовтня 2024 06:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сьогодні, у суботу, 26 жовтня, курс долара та євро зростає, а злотий стабільний
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Курс валют сьогодні, 26 жовтня, почав коливатись. Долар та євро дорожчає, а злотий почувається стабільно щодо гривні. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти. 

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вихідні, на рівні 41,3135 грн/дол. порівняно із 41,2630 грн/дол. у п'ятницю. 

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Курс валют НБУ. Фото: Скриншот

Офіційний курс євро

На сьогодні та на вихідні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7136 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,5413 грн/євро. 

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюти, то злотий не змінився у вартості і його курс становить 10,2568 грн.

Найвигідніший курс валют

Сьогодні найвигідніше продати долар в Правекс Банк — за 41,50 грн, а придбати в OTP Bank за 41,45 грн. Євро вигідно купує Полтава-Банк  — за 45,00 грн, а продає Ідея Банк — за ті самі 44,95 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,26 грн, а продає ПУМБ — за 10,30 грн.

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, у 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.

Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:

  • 2024 рік: 41,00 грн/долар (без змін);
  • 2025 рік: 45,00 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);
  • 2026 рік: 46,80 грн/долар (без змін);
  • 2027 рік: 48,60 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);
  • 2028 рік: 50,20 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);
  • 2029 рік: 51,70 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).

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