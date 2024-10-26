Сьогодні, у суботу, 26 жовтня, курс долара та євро зростає, а злотий стабільний

Долар та євро сьогодні подорожчали — де вигідний курс валют
Курс валют сьогодні, 26 жовтня, почав коливатись. Долар та євро дорожчає, а злотий почувається стабільно щодо гривні.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вихідні, на рівні 41,3135 грн/дол. порівняно із 41,2630 грн/дол. у п'ятницю.
Офіційний курс євро
На сьогодні та на вихідні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7136 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,5413 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюти, то злотий не змінився у вартості і його курс становить 10,2568 грн.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні найвигідніше продати долар в Правекс Банк — за 41,50 грн, а придбати в OTP Bank за 41,45 грн. Євро вигідно купує Полтава-Банк — за 45,00 грн, а продає Ідея Банк — за ті самі 44,95 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,26 грн, а продає ПУМБ — за 10,30 грн.
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Прогноз курсу долара
Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, у 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.
Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:
- 2024 рік: 41,00 грн/долар (без змін);
- 2025 рік: 45,00 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);
- 2026 рік: 46,80 грн/долар (без змін);
- 2027 рік: 48,60 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);
- 2028 рік: 50,20 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);
- 2029 рік: 51,70 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).
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