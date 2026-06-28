Додаткові вихідні без втрати зарплати: коли працівники мають право

Гроші на столі, працівниця в офісі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Більшість працівників зазвичай не проти додаткових вихідних, але не всі знають, що закон дозволяє роботодавцям офіційно зробити робочий тиждень коротшим. Іноді навіть це ніяк не вплине на розмір зарплати.

У яких випадках таке можливо, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Управління інспекційної діяльності в Житомирській області.

Коли керівник може додати вихідний

Підприємства можуть встановлювати для працівників більш сприятливі умови праці. Наприклад, скоротити тривалість робочого тижня або запровадити додаткові вихідні дні.

Зараз робочий тиждень стандартно триває 40 годин, але роботодавець може зробити його меншим за власний рахунок.

Що буде з зарплатою

Якщо на підприємстві офіційно запровадили скорочений робочий час, працівники продовжують отримувати повний посадовий оклад або тарифну ставку. Тобто менша кількість робочих годин у цьому випадку не має впливати на зарплату.

Коли виплати все ж можуть зменшити

Важливо не плутати скорочений робочий час із неповною зайнятістю.

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, його зарплату нараховують пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виконаного обсягу роботи.

Що потрібно для запровадження додаткових вихідних

Такі зміни мають бути правильно оформлені. Зазвичай відповідні умови закріплюють у колективному договорі або інших внутрішніх документах підприємства.

Головне, щоб нові правила не порушували трудових прав працівників і були зрозумілими для всіх.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що розмір лікарняних в Україні залежить від страхового стажу. Але є працівники, яким заплатять 100% зарплати незалежно від стажу. Зокрема, це постраждалі від Чорнобильської катастрофи, ветерани війни та родини загиблих захисників. Також повні виплати передбачені для деяких пільгових категорій і працівників Дія.City.

Також Новини.LIVE писали про зарплату підліткам. Неповнолітні можуть офіційно працювати вже з 16 років, а в окремих випадках — навіть з 14. Для них діє скорочений робочий час, але зарплату мають платити не менше мінімальної. При цьому за повну норму роботи підлітки отримують оплату як дорослі працівники.