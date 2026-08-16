Чи оподатковуються виплати сім’ям загиблих військових

Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Родини загиблих, померлих або безвісти зниклих військовослужбовців можуть отримувати передбачену законом грошову допомогу без податків. Тобто з такої виплати не мають утримувати ПДФО та військовий збір. Але є важливий нюанс: не кожна сума, яку родина отримує у зв’язку із загибеллю військового, автоматично звільняється від податків.

Які виплати не оподатковуються, а коли частину доведеться повернути державі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Яку допомогу сім’я отримує без податків

Не оподатковується грошова допомога, яку членам сім’ї військовослужбовця виплачують відповідно до законів України, указів Президента або постанов Кабінету Міністрів. Йдеться про випадки, коли військовий загинув, помер або безвісно зник під час виконання службових обов’язків чи захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Такі кошти не включаються до оподатковуваного доходу людини. Відповідно, з них не утримують ПДФО та військовий збір. Це прямо передбачено Податковим кодексом. Тобто якщо родина отримує передбачену законодавством допомогу, її сума не повинна автоматично зменшуватися на податки.

Які правила для допомоги на поховання

Окремо законодавство передбачає виплати сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули або померли під час проходження служби. Зокрема, постанова Кабміну №829 передбачає допомогу на проведення поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка. Податкова служба зазначає, що виплата в межах установленого законодавством розміру також не оподатковується ПДФО та військовим збором.

Є важливий нюанс: якщо військова частина компенсує витрати понад передбачений постановою розмір, сума перевищення вже може вважатися оподатковуваним доходом. У такому разі до неї застосовуються загальні правила оподаткування.

Чи утримують із таких виплат військовий збір

Ні, якщо конкретна допомога належить до виплат, які Податковий кодекс виключає з оподатковуваного доходу. Податкова окремо роз’яснює, що звільнені від ПДФО доходи в цьому випадку також не оподатковуються військовим збором. Тому з передбаченої законом допомоги сім’ї загиблого військового не повинні утримувати ці платежі.

Чи потрібно подавати декларацію через отримання допомоги

Сам факт отримання такої неоподатковуваної допомоги не означає, що людина повинна подавати річну декларацію. Якщо інших доходів, які потребують декларування, у людини немає, сама ця виплата не створює обов’язку подавати декларацію.

Якщо ж протягом року людина отримувала інші доходи, для яких декларація є обов’язковою, тоді діють загальні правила декларування.

Не всі гроші від військової частини мають однаковий статус

Саме це варто враховувати родинам насамперед. Наприклад, допомога, передбачена законодавством для сім’ї загиблого військовослужбовця, може бути повністю звільнена від оподаткування, тоді як окрема компенсація витрат, яка не підпадає під відповідну податкову норму, може оподатковуватися.

Податкова служба звертає увагу на різницю між виплатою допомоги та окремою компенсацією витрат на поховання, ритуальні послуги чи надгробок. Якщо така компенсація виплачується поза межами встановленої законом пільги, її можуть включити до оподатковуваного доходу.

Тому родині важливо дивитися не лише на суму виплати, а й на її назву, підставу та нормативний акт, відповідно до якого її призначили.

Раніше Новини.LIVE писали, які доходи українців можуть оподаткувати. ПДФО стосується не лише зарплати, а й доходів від оренди та продажу майна, депозитів, дивідендів, інвестицій, подарунків, спадщини й виграшів. Податок також може стосуватися окремих пенсійних та страхових виплат, роялті й так званих додаткових благ, наприклад оплачених роботодавцем особистих витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть залишати собі більше грошей із зарплати, скориставшись податковою пільгою. У 2026 році для людей з інвалідністю I–II групи та батьків дітей з інвалідністю вона становить 2 496 гривень, а для окремих учасників бойових дій — 3 328 гривень. Пільга діє для офіційної зарплати до 4 660 гривень, а для оформлення потрібно подати роботодавцю заяву та підтверджувальні документи.