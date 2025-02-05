Новий пакет допомоги від Британії — Україна отримає 55 млн фунтів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна отримає новий пакет допомоги від Великої Британії. Партнери нададуть нам 55 млн фунтів. Ці кошти підуть на кілька важливих напрямків.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемм у середу, 5 лютого.

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Новий пакет допомоги від Великої Британії

Як зазначив Андрій Сибіга, Україна вдячна за зобов'язання Британії надавати військову допомогу в розмірі 3 млрд фунтів до 2030-2031 років. За його словами, це інвестиція не тільки в безпеку України, а й усієї Європи. Також Сибіга заявив про нову допомогу від Британії.

"Дякую за сьогоднішнє оголошення нового пакета підтримки від Великої Британії на 55 мільйонів фунтів. Це фінансування соціальних, гуманітарних та енергетичних програм посилить нашу стійкість і ця допомога саме зараз дуже вчасна", — сказав український міністр.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Україна отримає від Фінляндії ще один пакет військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. У новій партії врахували найбільш нагальні потреби на фронті.

Також про виділення чергового пакету підтримки для України заявили у Швеції. Він стане найбільшим за вартістю пакетом, який виділяла ця країна.