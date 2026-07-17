Батьків і директорів штрафуватимуть за поведінку дітей: чому доведеться платити
В Україні може з'явитися фінансова і трудова відповідальність за участь підлітків в небезпечних ігрових челенджах в інтернеті та деструктивних іграх. Так, батьки за такі порушення своїх дітей платитимуть штраф до 1,7 тисячі гривень, тоді як директори шкіл, де навчаються діти — до 3,4 тисячі гривень.
Нові штрафи передбачені у Проєкті Закону Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії деструктивним інтернет-трендам в освітньому процесі, передає Новини.LIVE.
Детальніше про штрафи
Ініціатором пропозиції є народний депутат від партії Слуга народу Сергій Кузьміних, який пропонує жорсткіше контролювати те, як діти проводять час:
- в TikTok;
- в Instagram;
- в YouTube;
- в Telegram.
"Останніми роками в дитячому та у підлітковому середовищі стрімко поширюються так звані "деструктивні інтернет-тренди", "челенджі" та онлайн-ігри. Вони спонукають дітей до дій, що несуть пряму загрозу їхньому життю, фізичному та ментальному здоров’ю, а також гідності (наприклад, імітація задушення, вживання небезпечних речовин на камеру, небезпечні трюки на транспорті чи дахах будівель, заклики до самоушкодження)", — йдеться у пояснювальній записці.
Як і кого штрафуватимуть
У разі, якщо дитина потраплятиме в небезпечне середовище в інтернеті, відповідальність за це хочуть покласти на:
- батьків — якщо до небезпечних ігор приєднається дитина у віці до 16 років або пропагуватиме ігри серед однолітків;
- керівників закладів освіти, які знали про те, що їхні вихованці були частиною небезпечних інтернет-трендів і приховали цей факт від поліції. Розмір штрафу коливатиметься від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень.
В документі також пропонується карати дітей, яких залучають до небезпечних інтернет-ігор чи челенджів. У такому разі штраф становитиме від 850 до 1,7 тисячы гривень.
Зауважимо, що станом на 17 липня 2026 законопроєкт №15396 наданий народним депутатам на ознайомленні. Точна дата голосування наразі невідома.
Як повідомляли Новини.LIVE, українців штрафують за незаконне носіння нагород. Штрафи отримують громадяни, які ніяк не пов'язані з армією та війною. від 850 до 1700 гривень. Йдеться про санкції у розмірі від від 850 до 1,7 тисячі гривень.
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