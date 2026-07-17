Батьків і директорів штрафуватимуть за поведінку дітей: чому доведеться платити

Дівчина зі смартфоном, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні може з'явитися фінансова і трудова відповідальність за участь підлітків в небезпечних ігрових челенджах в інтернеті та деструктивних іграх. Так, батьки за такі порушення своїх дітей платитимуть штраф до 1,7 тисячі гривень, тоді як директори шкіл, де навчаються діти — до 3,4 тисячі гривень.

Нові штрафи передбачені у Проєкті Закону Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії деструктивним інтернет-трендам в освітньому процесі, передає Новини.LIVE.

Детальніше про штрафи

Ініціатором пропозиції є народний депутат від партії Слуга народу Сергій Кузьміних, який пропонує жорсткіше контролювати те, як діти проводять час:

в TikTok;

в Instagram;

в YouTube;

в Telegram.

"Останніми роками в дитячому та у підлітковому середовищі стрімко поширюються так звані "деструктивні інтернет-тренди", "челенджі" та онлайн-ігри. Вони спонукають дітей до дій, що несуть пряму загрозу їхньому життю, фізичному та ментальному здоров’ю, а також гідності (наприклад, імітація задушення, вживання небезпечних речовин на камеру, небезпечні трюки на транспорті чи дахах будівель, заклики до самоушкодження)", — йдеться у пояснювальній записці.

Як і кого штрафуватимуть

У разі, якщо дитина потраплятиме в небезпечне середовище в інтернеті, відповідальність за це хочуть покласти на:

батьків — якщо до небезпечних ігор приєднається дитина у віці до 16 років або пропагуватиме ігри серед однолітків;

керівників закладів освіти, які знали про те, що їхні вихованці були частиною небезпечних інтернет-трендів і приховали цей факт від поліції. Розмір штрафу коливатиметься від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень.

В документі також пропонується карати дітей, яких залучають до небезпечних інтернет-ігор чи челенджів. У такому разі штраф становитиме від 850 до 1,7 тисячы гривень.

Зауважимо, що станом на 17 липня 2026 законопроєкт №15396 наданий народним депутатам на ознайомленні. Точна дата голосування наразі невідома.

Як повідомляли Новини.LIVE, українців штрафують за незаконне носіння нагород. Штрафи отримують громадяни, які ніяк не пов'язані з армією та війною. від 850 до 1700 гривень. Йдеться про санкції у розмірі від від 850 до 1,7 тисячі гривень.

Ще Новини.LIVE писали про штрафи за викнуте сміття. Покарання за такі дії хочуть посилити. Законпроєкти про зміни вже подані на розгляд парламенту.