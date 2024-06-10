Курс валют 10 червня — долар знову дорожчає на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках після кількаденного зниження знову прямує вгору 10 червня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також переглянув офіційний курс американської валюти у бік підвищення.

Про це свідчать дані НБУ та порталів з моніторингу.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,24 грн (+0,09);

євро — 43,87 грн (+0,25);

злотий — 10,23 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара знову почав підвищуватися. Коштує у середньому у купівлі 40,14 грн (+0,06), у продажу — 40,71 грн (+0,07). Євро у купівлі коштує — 43,58 грн (-0,03), у продажу — 44,40 грн (-0,05).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,20 грн (+0,10), у продажу — 40,80 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (0,00), продають — за 40,50 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,20 грн (+0,15), під час продажу — 40,80 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 40,65 грн (+0,09), у продажу — 40,77 грн (+0,12). Євровалюта коштує у купівлі 44,25 грн (+0,07), у продажу — 44,48 грн (+0,13).

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Нагадаємо, за прогнозом експертів, у середині червня валютний ринок стабілізується, встановивши нові курсові коридори: 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро. Проте різких падінь чи злетів у вартості валют не передбачається.

Ми також писали, що в Україні у травні цього року різко підвищився попит на безготівкову валюту. Національний банк пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.